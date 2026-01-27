Advertisement
trendingNow13087754
Hindi Newsरिलेशनशिपटैग नहीं भरोसे से चलती है कहानी, जानें Relationship Anarchy क्यों बन रहा है आज की जनरेशन का फेवरेट

टैग नहीं भरोसे से चलती है कहानी, जानें Relationship Anarchy क्यों बन रहा है आज की जनरेशन का फेवरेट

आज के नए दौर में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं. पहले जहां प्यार और रिश्तों को एक नाम देना जरूरी माना जाता था वहीं अब नई जनरेशन इन पुराने सोच के ढांचों से बाहर निकलकर सोच रही है. आज के युवा ये मानते हैं कि रिश्ते नाम से नहीं बल्कि एहसास और भरोसे से चलते हैं. आजकल इसी सोच से मिलता जुलता ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसका नाम है रिलेशनशिप एनार्की.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टैग नहीं भरोसे से चलती है कहानी, जानें Relationship Anarchy क्यों बन रहा है आज की जनरेशन का फेवरेट

रिलेशनशिप एनार्की एक ऐसा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है जिसमें रिश्तों पर कोई टैग या लेबल लगाना जरूरी नहीं होता है. इसमें बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति, पत्नी जैसे नामों से ज्यादा अहमियत आपसी भरोसे, ईमानदारी और समझ को दी जाती है. इन्हीं वजहों की वजह से आज की जनरेशन इसे खुले दिल से अपना रही है. ये ट्रेंड खासकर Gen Z के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस ट्रेंड का ये मतलब नहीं है कि रिश्तों में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है बल्कि इसका मतलब है कि हर रिश्ता अपनी शर्तों पर चलता है. इसमें ये तय समाज नहीं करता कि कौन सा रिश्ता कितना अहम है बल्कि दो लोग मिलकर खुद तय करते हैं कि उनका रिश्ता क्या है और कैसे चलेगा. इसमें दोस्ती, प्यार,  इमोशनल सपोर्ट और साथ होने की भावना को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है जिस वजह से लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं.

बाउंड्री का सम्मान
इस तरह के रिश्तों में कमिटमेंट का मतलब शादी या जिंदगी भर साथ रहने का वादा नहीं होता है. इसका मतलब होता है भरोसे के साथ जुड़े रहना और एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करना. लोग खुलकर ये बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं ताकि किसी को बाद में ठेस न पहुंचे. आज की Gen Z खुद को और अपने इमोशंस को लेकर काफी ज्यादा जागरूक है. वो ऐसे रिश्ते नहीं चाहते जहां उन पर किसी तरह का दबाव हो और  Relationship Anarchy उन्हें ये आजादी देता है. 

क्यों है खास
रिलेशनशिप एनार्की को पसंद करने वाले लोग मानते हैं कि जब रिश्तों को कोई नाम दे दिया जाता है तो उसके साथ कई उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं. ये उम्मीदें कई बार रिश्ते को बोझिल बना देती हैं जिस वजह से लोग एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं. बिना किसी लेबल का रिश्ता बिना जिम्मेदारियों वाला होता है जहां लोग सिर्फ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि समाज ऐसा चाहता है बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सच में एक दूसरे को समझते हैं. आजकल रिलेशनशिप एनार्की LGBTQ+ समाज में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है. हालांकि ये ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं है. बहुत से लोगों को इसमें मेंटल टर्चर महसूस हो सकती है क्योंकि समाज अब भी पारंपरिक रिश्तों को ज्यादा अहमियत देता है. रिलेशनशिप एनार्की को निभाने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी और खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

relationship anarchygen z dating term

Trending news

पाक-तुर्की 'इस्लामिक नाटो' बनाते रह गए, भारत 22 मुस्लिम देशों का बनने जा रहा 'दादा'
Islamic NATO
पाक-तुर्की 'इस्लामिक नाटो' बनाते रह गए, भारत 22 मुस्लिम देशों का बनने जा रहा 'दादा'
US-EU संबंधों में बढ़ा तनाव, अब यूरोपीय संघ क्यों भारत से लगाए बैठा है उम्मीद?
EU-India Trade Deal
US-EU संबंधों में बढ़ा तनाव, अब यूरोपीय संघ क्यों भारत से लगाए बैठा है उम्मीद?
सवर्णों से बदला लिया जा रहा? UGC के 4 प्वाइंट्स ने ब्राह्मणों को कठघरे में पहुंचाया
UGC rules controversy
सवर्णों से बदला लिया जा रहा? UGC के 4 प्वाइंट्स ने ब्राह्मणों को कठघरे में पहुंचाया
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Trump
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
IMD
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब