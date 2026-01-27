टैग नहीं भरोसे से चलती है कहानी, जानें Relationship Anarchy क्यों बन रहा है आज की जनरेशन का फेवरेट

रिलेशनशिप एनार्की एक ऐसा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है जिसमें रिश्तों पर कोई टैग या लेबल लगाना जरूरी नहीं होता है. इसमें बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति, पत्नी जैसे नामों से ज्यादा अहमियत आपसी भरोसे, ईमानदारी और समझ को दी जाती है. इन्हीं वजहों की वजह से आज की जनरेशन इसे खुले दिल से अपना रही है. ये ट्रेंड खासकर Gen Z के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस ट्रेंड का ये मतलब नहीं है कि रिश्तों में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है बल्कि इसका मतलब है कि हर रिश्ता अपनी शर्तों पर चलता है. इसमें ये तय समाज नहीं करता कि कौन सा रिश्ता कितना अहम है बल्कि दो लोग मिलकर खुद तय करते हैं कि उनका रिश्ता क्या है और कैसे चलेगा. इसमें दोस्ती, प्यार, इमोशनल सपोर्ट और साथ होने की भावना को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है जिस वजह से लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं.

बाउंड्री का सम्मान

इस तरह के रिश्तों में कमिटमेंट का मतलब शादी या जिंदगी भर साथ रहने का वादा नहीं होता है. इसका मतलब होता है भरोसे के साथ जुड़े रहना और एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करना. लोग खुलकर ये बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं ताकि किसी को बाद में ठेस न पहुंचे. आज की Gen Z खुद को और अपने इमोशंस को लेकर काफी ज्यादा जागरूक है. वो ऐसे रिश्ते नहीं चाहते जहां उन पर किसी तरह का दबाव हो और Relationship Anarchy उन्हें ये आजादी देता है.

क्यों है खास

रिलेशनशिप एनार्की को पसंद करने वाले लोग मानते हैं कि जब रिश्तों को कोई नाम दे दिया जाता है तो उसके साथ कई उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं. ये उम्मीदें कई बार रिश्ते को बोझिल बना देती हैं जिस वजह से लोग एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं. बिना किसी लेबल का रिश्ता बिना जिम्मेदारियों वाला होता है जहां लोग सिर्फ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि समाज ऐसा चाहता है बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सच में एक दूसरे को समझते हैं. आजकल रिलेशनशिप एनार्की LGBTQ+ समाज में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है. हालांकि ये ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं है. बहुत से लोगों को इसमें मेंटल टर्चर महसूस हो सकती है क्योंकि समाज अब भी पारंपरिक रिश्तों को ज्यादा अहमियत देता है. रिलेशनशिप एनार्की को निभाने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी और खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है.