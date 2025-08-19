जब रिश्ता बन जाए बोझ, इन हालात में अलग होते पार्टनर को न करें रोकने की कोशिश
जब रिश्ता बन जाए बोझ, इन हालात में अलग होते पार्टनर को न करें रोकने की कोशिश

जिंदगी में ऐसे मौके आ सकते हैं जब वो इंसान आपसे अलग होने की कोशिश करता है जिसको आपने दिल ओ जान से चाहा हो. भले ही ये मुश्किल लगे लेकिन कई बार पार्टनर को जिंदगी से जाने देना चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:22 AM IST
जब रिश्ता बन जाए बोझ, इन हालात में अलग होते पार्टनर को न करें रोकने की कोशिश

Relationship Tips: रिश्ते में प्यार जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही समय पर सही फैसला लेना. कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि रिश्ते को बचाने की कोशिशें करने के बावजूद भी साथ रहना मुमकिन नहीं होता. ऐसे समय पर पार्टनर को रोकने की बजाय हालात को स्वीकार करना ही समझदारी है. जबरदस्ती किसी को रिश्ते में रोकना न सिर्फ आपके लिए बल्कि सामने वाले के लिए भी बोझ बन सकता है. आइए जानते हैं किन सिचुएशन में अलग होते हुए लव पार्टनर को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

1. जब भरोसा टूट चुका हो
अगर रिश्ता बार-बार धोखे या झूठ की वजह से कमजोर हो चुका है और भरोसा वापस आना मुश्किल है, तो ऐसे में पार्टनर को रोकना बेकार है. भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता.

2. जब रिश्ते में सिर्फ झगड़े और तनाव रह जाएं
रिश्ता खुशियों और संतुलन देने वाला होना चाहिए, लेकिन अगर हर दिन बहस, झगड़े और नेगेटिविटी का माहौल है, तो उसे जबरदस्ती बनाए रखना सेहत और दिमाग दोनों के लिए नुकसानदेह होगा.

3. जब पार्टनर अब इंटरेस्टेड न हो
अगर सामने वाला साफ कर दे कि वह अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, तो उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उसे रोकना सिर्फ और ज्यादा दूरी बढ़ा देगा. प्यार हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए.

4. जब रिश्ते से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्टेड हो रहा हो
अगर बार-बार ताने, अपमान और नजरअंदाज करने की आदत आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर है. किसी भी कीमत पर सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना चाहिए.

5. जब जिंदगी का मकसद और सोच बिल्कुल अलग हों
कभी-कभी दोनों पार्टनर्स की प्रायोरिटीज और लाइफ के टारगेट्स इतने अलग हो जाते हैं कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अलग होना बेहतर है बजाय इसके कि आप दोनों एक-दूसरे की राह में रुकावट बनें.

