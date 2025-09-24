क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर जा रहीं हैं हाउसवाइफ? जानें इसके पीछे के 3 बड़े कारण
क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर जा रहीं हैं हाउसवाइफ? जानें इसके पीछे के 3 बड़े कारण

Extra Marital Affair Reason: क्यों हाउसवाइफ्स करने लगती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? महिलाओं के लिए ऐसी बात सुनना थोड़ा अजीब लगता है. लेकिन आज के दौर में महिलाएं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. इस खबर में हम आपको इसके कारण बताएंगे.

 

Sep 24, 2025
Housewife Having Extra Marital Affair: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम सुनते ही, लोगों के मन में ये आता है कि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को धोका दिया है. लेकिन इस बदलते दौर में कई महिलाएं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगी हैं, खासकर हाउसवाइफ्स में ये चीजें ज्यादा देखा गया है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हाउसवाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह आकर्षित हो जाती हैं. 

 

अकेलापन
शादी के बाद, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पति अपने काम, करियर या जिम्मेदारियों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन पत्नी खासकर हाउसवाइफ खुद को अकेला और नेगलेक्टेड महसूस करने लगती हैं. रोज के घर के काम, बच्चों की देखभाल में वे खुद को समय नहीं दे पाती, जिससे वे इमोशनल सोपर्ट की तलाश करने लगती है. वहीं अगर इस जगह उनके पति इमोशनल सोपर्ट नहीं दे पाते. तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति उनकी फीलिंग्स समझने लगता है, उन्हें समय देता है और उसे स्पेशन फील कराता है, तो वह उसकी ओर आर्कषित हो जाती हैं. 

रिश्ते में रोमांस और रोमांच की कमी
शादी के कुछ सालों के बाद पति-पत्नी के बीच का रोमांस अक्सर कम होने लगता है. दोनों के बीच बातचीत कम हो जाती है, डेट्स पर जाना और एक-दूसरे को सरप्राइज देना खत्म हो जाता है. ऐसी स्थिति में हाउसवाइफ को महसूस होने लगता है कि वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और वे अपनी पति के साथ खुश नहीं है. ऐसे में जब कोई नया व्यक्ति उसकी तारीफ करता है, उसकी केयर करता है, तो वह अपने जीवन में खोया हुआ रोमांस को महसूस करने लगती हैं.

 

पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी
आमतौर पर शादी के बाद हाउसवाइफ्स अपनी पहचान खो देती हैं. वे मां, पत्नी और बहू बन जाती हैं और अपने इन रोल्स को बखूबी निभाने लगती हैं. लेकिन इस बीच उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी महसूस होने लगती हैं. ऐसे में अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें उनकी असल पहचान और खूबसूरती का एहसासा दिलाने लगता है, तो वे उस व्यक्ति की ओर खिंची चली जाती हैं. उन महिलाओं के लिए ये केवल एक अफेयर नहीं है, बल्कि खुद को खोजने का तरीका बन जाता है.

;