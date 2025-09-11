रिश्ता पक्का होने से पहले फ्यूचर पार्टनर से कर रहे हैं बात? इन 4 बातों का रखें ध्यान
रिश्ता पक्का होने से पहले फ्यूचर पार्टनर से कर रहे हैं बात? इन 4 बातों का रखें ध्यान

Pre Marriage Communication Tips: क्या आपकी शादी फिक्स हो गई है और आप अपने फ्यूचर पार्टनर से बात कर रहे हैं? तो संभल जाएं.. आपकी कोई गलत बात, आपके रिश्ते की नींव को खराब कर सकती है.

 

Reported By:  Reetika Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:29 PM IST
Marriage Tips: शादी फिक्स होने से लेकर शादी तक का समय हर कपल्स के लिए बेहद खास होता है. लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में अरेंज मैरिज से पहले लड़का-लड़की आपस में हर तरह की बातचीत कर लेते हैं. इसके साथ-साथ रोमांटिक टाइम भी बिताते हैं और घंटों एक-दूसरे से बातें भी करते हैं. लेकिन कई बार जाने-अनजाने सें लोग अपने पार्टनर से ऐसी बातें कर जाते हैं, जो रिश्ते पर बुरा असर डाल देती है. आपको बता दें, रिश्ता पक्का होने से पहले की गई बातें, फ्यूचर की नींव रखती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शादी से पहले फ्यूचर पार्टनर से बात करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

 

बाउंड्रीज के साथ बातचीत करें
शादी से पहले हर इंसान चाहता हैं कि फ्यूचर पार्टनर से हर तरह की बातें की हो, जिससे फ्यूचर को लेकर मन में कोई कंफ्यूजन न रहे. ऐसे में रिश्ता फिक्स होने से पहले खुलकर बातचीत करना जरूरी है, जिससे एक-दूसरे को सही तरीके से समझा जा सके, अपने विचार, उम्मीदें और लाइफ गोल्स को शेयर किया जा सके. लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप बाउंड्रीज के साथ बातचीत करें. शुरुआत में ही विश्वास करके बहुत प्राइवेट बातें करने से आपके रिश्ते पर उल्टा असर पड़ सकता है. 

जरूरी चीजों पर बात करें
जब चीजें तय होती हैं, तो कपल्स के बीच एक्साइटमेंट होता है. ऐसे में वे घंटों एक-दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं. लेकिन आपको बता दें, रोमांस के साथ-साथ फ्यूचर को लेकर जरूरी चीजों पर बात होनी भी जरूरी है. करियर, बच्चों की प्लानिंग, फैमिली को लेकर सोच, इन चीजों पर साफ-साफ बात होना जरूरी है. शादी के बाद ये आम मुद्दे होते हैं, जिसको लेकर कपल्स के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं. 

 

फैमिली वैल्यूज और संस्कारों पर बातचीत
हर परिवार के अपने वैल्यूज और संस्कार होते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जिस घर में आपकी शादी हो रही है, वहां की फैमिली वैल्यूज, रीति-रिवाज और डेली रूटीन कैसा है और आपके घर से कितना अलग है. इससे आपको माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि आपको कैसे दोनों घरों के बीच मैनेज करता है.

 

ईमानदारी से बात करें
आपको बता दें, शादी भरोसे पर टिका होता है. ऐसे में शादी से पहले ईमानदारी से अपने फ्यूचर पार्टनर से बात करना जरूरी है. आपका कोई डर है, या आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं, तो अपने होने वाले पार्टनर से साफ-साफ उसको लेकर बात करें. झूठ बोलने या बातें छिपाने से फ्यूचर में पेरशानी हो सकती है. 

Reetika Singh

Relationship tipscommunication before marriage

