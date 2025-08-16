रिलेशनशिप से दिक्कत नहीं, पर शादी से डरते हैं आज के नौजवान; जानें कारण
रिलेशनशिप

रिलेशनशिप से दिक्कत नहीं, पर शादी से डरते हैं आज के नौजवान; जानें कारण

Reasons to be Afraid of marriage: रिलेशनशिप में आने को तैयार रहते हैं नौजवान, लेकिन शादी के मामले में पीछे हट जाते हैं. आज के समय में लोग शादी को लेकर क्यों डरने लगे हैं. इस खबर में हम आपको इसके कारण बताएंगे.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:24 PM IST
रिलेशनशिप से दिक्कत नहीं, पर शादी से डरते हैं आज के नौजवान; जानें कारण

Why Youth are Afraid of Marriage: आज के युवाओं में शादी को लेकर डर बढ़ता जा रहा है. वे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन शादी से डरते हैं. इन्हें रिलेशनशिप में रहना पसंद होता है, लेकिन अगर शादी की बात की जाए, तो वे पीछे हट जाते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है, कि आज की युवा पीढ़ी के मन में शादी को लेकर डर बैठ गया है. ऐसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसके बड़े कारणों के बारे में बताएंगे. 

 

करियर और फाइनेंस
आज के युवाओं में करियर और पैसा कमाने की बड़ी चिंता होती है. पहले के समय में लोग शादी पहले कर लेते थे, फिर करियार की चिंता करते थे. लेकिन आज-कल लोग पैरों पर खड़ा होने के बाद शादी करना चाहते हैं. शादी के बाद बढ़ने वाले खर्च, बच्ची को जिम्मेदारी और घर चालने के प्रेशर को देखकर कई लोग अपनी शादी टाल देते हैं. 

 

फ्रीडम और स्पेस
कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि शादी के बाद फ्रीडम और स्पेस की कमी हो जाती है. रिलेशनशिप में लोग एक-दूसरे के साथ तो बिताते हैं, लेकिन उन्हें अपना स्पेश भी मिल जाता है. लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियों और फैमिली प्रेशर के कारण उन्हें स्पेस नहीं मिल पाता है. ऐसे में जल्दी शादी करने से डरने लगते हैं. उन्हें लगता है कि शादी के बाद उनकी लाइफस्टाइल और फ्रीडम पर असर पड़ जाएगा. 

 

तलाक और असफल रिश्तों के कारण
आजकल तलाक के मामले और शादी टूटने की कहानियां लोगों को डरा रही है. शादी करने से पहले ही उन्हें लगता है कि अगर शादी सफल न हुई तो, जिंदगी में स्ट्रेस, प्रेशर झेलनी पड़ सकती है. इस कारण से वे शादी से बचना चाहते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं. 

 

सोच में बदलाव
पहले के समय में शादी जिंदगी का हिस्सा मानी जाती थी. लेकिन आज के समय में लोगों की सोच बदल चुकी है. उन्हें शादी की जरूरत महसूस नहीं होती है और वे पार्टनर के बिना भी कंप्लिट महसूस करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर शादी के बिना भी लाइफ अच्छी चल सकती है, तो शादी की क्या जरूरत है. 

