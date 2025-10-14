बड़ी मामूली लगती हैं पार्टनर की ये बातें... लेकिन फ्यूचर में बन सकती है ब्रेकअप का कारण

Relationship Mistakes: रिश्ते में आना जितना आसान होता है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल. जब दो लोग एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है. लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ कुछ छोटी-छोटी बातें बड़ी परेशानियों में बदलने लगती हैं. ऐसे में कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि धीरे-धीरे रिश्ते में दरार आ सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसी 3 आम गलतियां बताएंगे, जो रिलेशनशिप के शुरुआत में मामूली लगती है, लेकिन आगे चलकर ब्रेकअप का कारण बन जाती है.

लैक ऑफ कम्युनिकेशन

अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिश्ते की शुरुआत ऐसी होती है कि कपल्स के बीच घंटों बातें हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच की बातचीत कम होने लगती है. ऐसे जब खुलकर बातें नहीं होती है, तो गलतफहमियां पनपने लगती हैं. साथ ही मन में कुछ बातें होने पर भी व्यक्ति उसे कह नहीं पाता है. ऐसी चीजें रिश्ते में दूरी ला सकती है. रिश्ते में अच्छी कम्यनिकेशन बेहद जरूरी होती है.

ईगो

एक अच्छे रिश्ते में 'मैं' नहीं 'हम' होता है. अगर रिश्ते में 'मैं' आ रहा है, जैसे 'मैं क्यों माफी मांगूं?', 'मैं ही क्यों पहले बात करूं?' तो ये रिश्ते में अहम और ईगो की निशानी होती है. ऐसे सोच वाले रिश्ते जल्दी कमजोर हो जाते हैं. कई बार रिश्ते चलाने के लिए झुकना भी पड़ता है. अगर हर बात में 'मैं' हावी रहेगा, तो प्यार धीरे-धीरे खत्म हो सकता है.

छोटी बातों पर शक करना

शक किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है. थोड़ी बहुत जलन या पजेसिव होना आम है, लेकिन अगर हर बात पर शक होने लगे, तो ये रिश्ते में भरोसे को खत्म कर सकता है. रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें विश्वास हो.

एक-दूसरे को समय देना

भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं, कि अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं. आपको बता दें, एक दूसरे के बातचीत, मुलाकात और साथ में बिताया एक-एक पल, रिश्ते में जान डालता है. अगर रिश्ते में यह नहीं रहेगा, तो प्यार भी फीकी पड़ जाएगी.