Advertisement
trendingNow12956368
Hindi Newsरिलेशनशिप

पार्टनर से हर लड़की छुपाती है ये 5 राज! जानिए वजह जो बदल सकती है आपके रिश्ते की समझ

हर रिश्ते की डोर भरोसे और विश्वास पर ही टिकी हुई होती है. पर अक्सर कई ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके वजह से लोगों को भरोसा रिश्तों से उठ जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिसे हर लड़की अपने पार्टनर से छुपाती हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पार्टनर से हर लड़की छुपाती है ये 5 राज! जानिए वजह जो बदल सकती है आपके रिश्ते की समझ

कई लोग बातें इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते को बचाना होता है. बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि उनका पार्टनर उनसे कुछ छुपा रहा है. कई बार यह रिश्ते की मजबूती और शांति के लिए जरूरी भी हो सकता है. बातें छुपाना हमेशा गलत नहीं होता है पर कई बार ये चीजें लोगों को बुरी भी लग जाती है.  आज हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर लड़की अपने पार्टनर से छुपाती हैं. 

पुराने रिश्ते 
अक्सर लड़कियां अपने पुराने रिश्ते की डिटेल अपने पार्टनर से छुपाती हैं. लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये उनके पुराने रिश्तों के बारे में जानकर लोग उन्हें जज करते हैं. लड़कियों को ये डर रहता है कि पार्टनर कहीं तुलना या उनपर शक न करने लगे.

शारीरिक सुरक्षा
बहुत सी महिलाओं को अपने शरीर को लेकर तरह-तरह की शारीरिक असुरक्षाएं रहती हैं. ये शारीरिक असुरक्षाएं महिलाएं अपने पार्टनर से शेयर करना पसंद नहीं करती हैं.  कई बार महिलाओं को लगता है कि उन्हें कोई समझेगा नहीं जिस वजह से वो अक्सर ऐसी बातें साझा करने से हिचकिचाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इच्छाएं
महिलाओं की भी कुछ ऐसी भावनाएं, इच्छाओं और फैंटेसी होती हैं जिन्हें वो किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करती हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बताएं बिना ही उनका पार्टनर इन चीजों को समझे और इस बात का एहसास दिलाए.

परिवार की राय
लड़कियां कभी भी अपने पार्टनर से अपने परिवार की राय नहीं साझा करती हैं. अपने परिवार की नकारात्मक टिप्पणी लड़कियां पार्टनर से साझा करने से डरती हैं. उन्हें लगता है कि इससे उनके रिश्ते में खटास आ सकती है.

खर्च
आजकल लड़कियां आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हैं, जिस वजह से बहुत सी लड़कियां अपनी आमदनी और खर्च के बारे में अपने पार्टनर से बात करना पसंद नहीं करती हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उनके पैसों से या उनके खर्च से उन्हें जज करेंगे.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Relationship tipssecrets girls hide from partner

Trending news

आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा