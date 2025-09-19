हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से छिपाता है ये 3 बातें अपनी, ऐसे करें खुलासा!
हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से छिपाता है ये 3 बातें अपनी, ऐसे करें खुलासा!

Men Hides These 3 Things: रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है. ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर से बातें छिपाने लगेंगे, तो रिश्ते में दरार आ सकती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि लड़के अपने पार्टनर से क्या बातें छिपाते हैं?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:27 PM IST
Relationship Tips: किसी भी रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर टिकी होती है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो लोग अपने पार्टनर से छिपाते हैं. खासकर ऐसा पुरुषों में देखा गया है कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से कई बातें छिपाते हैं. लड़कों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, जिससे वह कुछ चीजें खुद तक ही रखना चाहते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि बातें छिपाने वाले लड़के आपको धोखा ही दे रहे हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे राज रिश्तों में दरार ला सकते हैं. इस खबर में हम आपको कि लड़के अपनी पार्टनर से क्या छिपाते हैं?

 

पुरानी रिलेशनशिप
अक्सर लड़के अपने पिछली रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात करना नहीं चाहते हैं. चाहे वो कैसे भी रही हो. उन्हें ऐसा लगता है कि पुरानी बातें उनके प्रेजेंट रिश्ते में शक और बहस का कारण बन सकती है. ऐसे में वे इस बात को या तो छुपा लेते हैं य बहुत हल्के में बताते हैं. अगर आपको इस बारे में कुछ पता है और आपको उस बारे में बात करनी है, तो बेहतर यही है कि आप उनसे सीधे सवाल करें. हालांकि पुराने रिश्ते के बारे में बात न करना ही बेहतर होता है. 

फाइनेंशियल समस्याएं 
लड़के अपनी फाइनेंशियल समस्याओं के बारे में भी खुलकर बात नहीं करते हैं. खासकर तब वे बात नहीं करते, जब फाइनेंशियली किसी दिक्कत में हों. उन्हें ऐसा लगता है कि इस बारे में बात करके वे कमजोर दिखेंगे या उनकी पार्टनर को टेंशन होगी. ऐसे में वे सारी समस्याओं को खुद तक ही रखते हैं. लेकिन अगर आपको इस बारे में जानना है या आपको ऐसा कोई शक हो रहा है, तो खुलकर उनसे बात करें. बातचीत के दौरान उन्हें ये महसूस कराएं कि आप हर कंडिशन में उनके साथ हैं और किसी तरह की भी समस्याओं से आप दोनों मिलकर बाहर आ सकते हैं. 

 

अपने डर और कमजोरी
ज्यादातर पुरुषों में ऐसा देखा जाता है कि वे अपनी कमजोरी या डर दिखाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि समाज में पुरुषों को मजबूत बने रहने की छवि बनानी पड़ती है. इस कारण अपने अपने इमोशन्स को छिपाने लगते हैं. ऐसे में उनकी बातों पर गौर करें, उनका मूड या नेचर अचानर बदल जाए तो समझें कि कुछ छुपा रहे हैं. ऐसे कंडीशन में उन्हें सहारा दें, न की सवाल करें.

;