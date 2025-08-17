पार्टनर के साथ नहीं सुलझा पाते लड़ाई? 5-5-5 रूल कर सकता है आपकी मदद, आज से करें फॉलो

Relationship Tips: एक रिश्ते में जहां प्यार होता है, वहां लड़ाई भी होती है. कपल्स के बीच लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है. हर कपल के बीच कभी न कभी मनमुटाव होता ही है. लेकिन असली चुनौती उस लड़ाई को सुलझाने में आती है. कई बार कपल्स छोटे से झगड़े को सुलझा नहीं पाते, जो कि खतरनाक रूप ले लेता है. ऐसे में लड़ाई को सही समय पर बातचीत और समझदारी से साथ सुलझाना बेहद जरूरी है. लड़ाई सुलझाने का हर कपल का अपना तरीका होता है. लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर के साथ लड़ाई सुलझाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तो आप रिलेशनशिप का 5-5-5 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से कपल्स बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई को सुलझा पाते हैं.

क्या है 5-5-5 रूल?

रिलेशनशिप का 5-5-5 रूल, कपल्स के बीच झगड़े को आसानी से सुलझाने का तरीका है. इसमें झगड़े के दौरान तीन स्टेप पर फोकस किया जाता है- 5 मिनट सुनना, 5 मिनट बोलना और 5 मिनट समाधान पर बात करना. यह कपल्स के बीच झगड़ों को सुलझाने का एक आसान तकनीक है. इससे कपल्स के बीच बातचीत बेहतर होती है और वे अपने झगड़ों को कम कर पाते हैं.

कैसे काम करता है ये रूल?

इस रूल के जरिए, सबसे पहले एक साथी को 5 मिनट का समय दिया जाता है, ताकि वह बिना किसी रुकावट के अपनी बात कह सके. इस दौरान, दूसरा व्यक्ति सिर्फ सामने वाली की बात सुनता और समझता है. अब 5 मिनट सुनने के बाद, दूसरा साथी अपना रिएक्शन 5 मिनट में देता है, इस दौरान सामने वाला व्यक्ति भी उन्हें टोक नहीं सकता है. लास्ट में 5 मिनट में, दोनों साथी मिलकर समस्या के समाधान पर बात करते हैं.

5-5-5 रूल का फायदा

लड़ाई के दौरान ये रूल कपल्स की मदद करता है. दरअसल इस रूल में सुनने पर जोर दिया गया है, जिससे दोनों साथी अपनी बात अच्छी तरह से सामने वाले को कह पाते हैं और सामने वाले को उनकी बात सुनने और समझने का मौका मिलता है. इस रूल में एक समय तय है, जिससे व्यक्ति अपनी बात कहने पर फोकस करता है, न कि बहस में समय खराब करता है. इस रूल के तहत दोनों को एक जैसा समय मिलता है कि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएं.

