पार्टनर के साथ नहीं सुलझा पाते लड़ाई? 5-5-5 रूल कर सकता है आपकी मदद, आज से करें फॉलो
Advertisement
trendingNow12885147
Hindi Newsरिलेशनशिप

पार्टनर के साथ नहीं सुलझा पाते लड़ाई? 5-5-5 रूल कर सकता है आपकी मदद, आज से करें फॉलो

What is 5-5-5 Rule: कपल्स के बीच झगड़े को सुलझाने का 5-5-5 रूल एक आसान तरीका है. इसके तहत कपल्स 3 स्टेप में अपनी लड़ाई को सुलझाते हैं. इस रूल को फॉलो करने से कपल्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होती है और झगड़े कम होते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पार्टनर के साथ नहीं सुलझा पाते लड़ाई? 5-5-5 रूल कर सकता है आपकी मदद, आज से करें फॉलो

Relationship Tips: एक रिश्ते में जहां प्यार होता है, वहां लड़ाई भी होती है. कपल्स के बीच लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है. हर कपल के बीच कभी न कभी मनमुटाव होता ही है. लेकिन असली चुनौती उस लड़ाई को सुलझाने में आती है. कई बार कपल्स छोटे से झगड़े को सुलझा नहीं पाते, जो कि खतरनाक रूप ले लेता है. ऐसे में लड़ाई को सही समय पर बातचीत और समझदारी से साथ सुलझाना बेहद जरूरी है. लड़ाई सुलझाने का हर कपल का अपना तरीका होता है. लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर के साथ लड़ाई सुलझाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तो आप रिलेशनशिप का 5-5-5 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से कपल्स बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई को सुलझा पाते हैं.   

 

क्या है 5-5-5 रूल?
रिलेशनशिप का 5-5-5 रूल, कपल्स के बीच झगड़े को आसानी से सुलझाने का तरीका है. इसमें झगड़े के दौरान तीन स्टेप पर फोकस किया जाता है- 5 मिनट सुनना, 5 मिनट बोलना और 5 मिनट समाधान पर बात करना. यह कपल्स के बीच झगड़ों को सुलझाने का एक आसान तकनीक है. इससे कपल्स के बीच बातचीत बेहतर होती है और वे अपने झगड़ों को कम कर पाते हैं.

 

कैसे काम करता है ये रूल?
इस रूल के जरिए, सबसे पहले एक साथी को 5 मिनट का समय दिया जाता है, ताकि वह बिना किसी रुकावट के अपनी बात कह सके. इस दौरान, दूसरा व्यक्ति सिर्फ सामने वाली की बात सुनता और समझता है. अब 5 मिनट सुनने के बाद, दूसरा साथी अपना रिएक्शन 5 मिनट में देता है, इस दौरान सामने वाला व्यक्ति भी उन्हें टोक नहीं सकता है. लास्ट में 5 मिनट में, दोनों साथी मिलकर समस्या के समाधान पर बात करते हैं. 

 

5-5-5 रूल का फायदा
लड़ाई के दौरान ये रूल कपल्स की मदद करता है. दरअसल इस रूल में सुनने पर जोर दिया गया है, जिससे दोनों साथी अपनी बात अच्छी तरह से सामने वाले को कह पाते हैं और सामने वाले को उनकी बात सुनने और समझने का मौका मिलता है. इस रूल में एक समय तय है, जिससे व्यक्ति अपनी बात कहने पर फोकस करता है, न कि बहस में समय खराब करता है. इस रूल के तहत दोनों को एक जैसा समय मिलता है कि  एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएं.

ये भी पढ़ें- रिलेशनशिप से दिक्कत नहीं, पर शादी से डरते हैं आज के नौजवान; जानें कारण

 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Relationship tipswhat is 5-5-5 rule

Trending news

'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
2025 bihar election
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
History Of Nehru Family
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
;