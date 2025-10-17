Advertisement
किसी पर भरोसा करने में होती है दिक्कत? हार्ट ब्रेक के बाद हो गया है बुरा हाल, ऐसे समझाए टूटे दिल को..

How to Trust Again After Heartbreak: दिल टूटने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यही अंत है, अब किसी से प्यार नहीं होगा, किसी पर भरोसा नहीं होगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. दिल टूटने का मतलब अंत नहीं होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दिल टूटने के बाद आप फिर से कैसे खुद पर और दूसरों पर भरोसा करना सीख सकती हैं. 

 

Oct 17, 2025
Relationship Tips: किसी रिश्ते में आना आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना बेहद मुश्किल. ऐसे में कई बार रिश्ता टूट जाता है और जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो भरोसा भी पूरी तरह टूट जाता है. ऐसे में दिल टूटता है, उम्मीदें खत्म हो जातीं और अंदर से मन पूरी तरह खाली लगने लगता है. ऐसे समय में खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है. अगर आप खुद को संभाल भी लेते हैं, तो लंबे समय पर किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करना नामुमकिन हो जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टूटे दिल को सुकून दें सकते हैं और दोबारा भरोसा करना सीख सकते हैं. 

 

अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें
भरोसा टूटने पर रोना, अकेलापन महसूस होता है. ऐसे हालात में किसी से बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है. लेकिन अपने दर्द को दबाने की कोशिश बिल्कुल न करें. अगर आपका मन रोने का है, तो रो लें, अपने फीलिंग्स को लिखें, किसी अपने से बात करें. ठीक होने का पहला कदम अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना होता है. 

जो हुआ उसके लिए खुद को गलत पर न ठहराएं
अक्सर जब कोई ऐसा इंसान हमें धोका देता है या हमारा भरोसा तोड़ता है, जो हमें बहुत प्यारा होता है, तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं. ऐसा सोचते हैं कि लगते हैं कि 'शायद मुझमें ही कोई गलती रही होगी'. लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, किसी और के गलत फैसले या धोखे की जिम्मेदार आपकी नहीं हैं.

 

भरोसा करने छोड़े नहीं, लेकिन समझदारी से फैसले लें
किसी एक इंसान के धोखे का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान गलत ही होगा. इसलिए धीरे-धीरे लोगों पर फिर से भरोसा करना सीखें, पर इस बार धैर्य और समझदारी के साथ फैसला करें. किसी पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कमजोर हैं, ये आपकी बड़ी सोच और पॉजिटिविटी को दिखाता है.

