Hey boys! जॉब लग गई, पर अब तक नहीं बनी GF? लड़कियों से बात करते वक्त शायद आप कर रहे ये 3 भारी मिस्टेक...

Relationship Mistake: लड़के लड़कियों से बात करने वक्त कई बार जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनके बीच दूरियां बना देती है. ऐसे में अगर लड़कों को वो लड़की पसंद भी होती है, तो वो उससे दूर चली जाती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:27 PM IST
Relationship Tips: आज के समय में बचपन में ही जहां बच्चों के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो चाह के भी रिलेशनशिप के मामले में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. इसका नतिजा ये होता है कि स्कूल-कॉलेज खत्म हो जाता है, नौकरी भी लग जाती है. लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती. ऐसे में अगर आप भी ऐसे किसी सिच्युएशन में फंसे हैं, जहां आपका करियर पटरी पर आ गया है मगर पर्सनल लाइफ अब भी खाली है? तो ये खबर आपके लिए है. खासतौर पर ऐसा लड़कों के साथ ज्यादा होता है. ज्यादातर लड़के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर, जिसके कारण लड़कियां उनकी फीलिंग्स समझ नहीं पाती. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे मिस्टेक्स बताएंगे, जो लड़कों को लड़कियों से दूर कर देते हैं.

 

ओवरकॉन्फिडेंस या लो सेल्स-कॉन्फिडेंस
आपको बता दें, ओवरकॉन्फिडेंस या लो सेल्स-कॉन्फिडेंस, दोनों ही गलत है. कई लड़के खुद को थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट समझने लगते हैं, जो घमंड में बदल सकता है. इसका नतीजा ये होता है कि वे जाने-अनजाने में कुछ ऐसा कह देते हैं, जिससे लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं. वहीं जिन लड़कों में लो सेल्स-कॉन्फिडेंस होता है, मतलब ऐसे लड़के जो बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं कि बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते. वे अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता पाते, तो बात कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती. ऐसे में दोनों ही एप्रोच गलत है. लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आती हैं, जो कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन उनमें घमंड न हो. 

लुक्स या पैसे से नहीं बनती बात
कई लड़के ऐसा होता है कि वे अच्छे दिखते हैं या उनके पास पैसा है, तो उनसे लड़कियां दोस्ती कर लेंगी. लेकिन इससे हर वक्त नहीं बन सकता है आपका काम. आज के समय की लड़कियां काफी समझदार होती हैं, लुक्स या पैसे ये ज्यादा वे सोच, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल्स को तवज्जो देती हैं. ऐसे में दिखावा करने से बेहतर है कि आप अपने अंदर के इंसान को बेहतर बनाएं. 

 

सुनना नहीं बस बोलते रहना
दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, लड़कियों में एक चीज कॉमन मिलेगी. उन्हें ऐसा लड़का चाहिए, जिनके सामने वे खुल के बात कर पाएं. ऐसे में अगर आप ऐसे हैं कि केवल अपनी बात बोलने पर फोकल करते हैं, और सामने वाली की बात नहीं सुनते. तो ये आदत किसी भी लड़की को पसंद नहीं आती है. आपको बता दें, चाहे लड़की हो या लड़का, हर इंसान को सुना जाना पसंद है. अगर आप सच में किसी लड़की को पसंद करते हैं, तो उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाएं.

