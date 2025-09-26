Advertisement
शादी कितनी टिकेगी? मन में है ये अहम सवाल, इन तीन बातों से जानें आपके रिश्ते का सच

How Long Will Marriage Last: शादी ज्यादा नहीं चलेगी! इसके इशारे आपको कई दिनों पहले से ही मिलने लगते हैं. लेकिन लोग उन इशारों को समझ नहीं पाते हैं. ऐसे में इस खबर में ऐसे जरूरी बातें बताएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी शादी कितनी चलने वाली है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 05:35 PM IST
शादी कितनी टिकेगी? मन में है ये अहम सवाल, इन तीन बातों से जानें आपके रिश्ते का सच

Marriage Tips: शादी केवल एक रस्म नहीं होता है, यह दो लोगों और दो परिवारों के बीच का रिश्ता होता है, जो विश्वास, समझ और प्यार पर टिका होता है. लेकिन आज के समय में शादी को लेकर लोगों के बीच डर ज्यादा बन गया है, लोग सोचते हैं कि "क्या उनकी शादी लंबे समय तक टिक पाएगी?" अगर आपके मन में भी ऐसा डर है, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे जरूरी बातें बताएंगे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपकी शादी कितनी मजबूत है और कब तक चल पाएगी?

 

केवल बहन नहीं होती है बातचीत
हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आता ही है. कभी प्यार, तो कभी लड़ाई-झगड़े भी होते हैं. लेकिन अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत हमेशा बहस या तकरार में बदल जाती है, तो यह चिंता की बात हो सकती है. एक मजबूत शादी की पहचान खुलकर और ईमानदारी से की गई बातचीत होती है. अगर आप दोनों अपनी बात बोलने के साथ-साथ एक-दूसरे की बात सुनते और समझने की कोशिश भी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता लंबे चलने वाला है. 

परेशानियों से भागना नहीं, हल करना
शादी में फाइनेंशियल, परिवार की जिम्मेदारियां और आपसी मतभेद के साथ पति-पत्नी के बीच उतार चढ़ाव आते रहता है. लेकिन अगर आप दोनों इन समस्याओं को हल करने बजाए बाग जाते हैं, तो ये भी अच्छी साइन नहीं है. एक-दूसरी गलतियों पर दोष देने के बजाए समस्याओं का मिल कर हल निकालना चाहिए. इससे आपकी शादी और मजबूत बनती है.  

 

केवल जिम्मेदारी नहीं इमोशनल कनेक्शन है जरूरी
कई लोग शादी को केवल जिम्मेदारी या सामाजिक दबाव समझ कर निभाते हैं. लेकिन अगर आप दोनों के बीच प्यार, लगाव और इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो ऐसा रिश्ता लंबा नहीं चल सकता है. छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढना, एक दूसरे का ख्याल रखना ही शादी की उम्र को बढ़ा सकता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Relationship tipshow long will your marriage last

;