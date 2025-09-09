शादी फिक्स होने से पहले पार्टनर से जरूर पूछें ये 3 सवाल, वरना जिंदगी भर करना पड़ेगा पछतावा

Marriage Tips: शादी के बाद कुछ आम कारणों से कपल्स के बीच झगड़े होते हैं. हालांकि इन झगड़ों को टाला जा सकता है. इसके लिए शादी के पहले अपने पार्टनर के साथ कुछ चीजों पर बात करना जरूरी होता है.
Relationship Tips: शादी एक बेहद खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन इसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है. कोई भी रिश्ता केवल प्यार और अट्रैक्शन से नहीं चल सकता है, लंबे समय तक रिश्ता चलाने के लिए एक-दूसरे के बीच समझ, भरोसा, रिस्पेक्ट, ईमानदारी, अच्छी बात-चीत की जरूरी है. लेकिन कई लोग शादी के पहले अपने पार्टनर से जरूरी बातें पूछने में झिझकते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बाद में वही बातें रिश्ते में दरार की वजह बन जाती है. अगर आप भी शादी करने की सोच रहे हैं, तो अपने पार्टनर से शादी होने से पहले ही ये सवाल जरूर पूछ लें.
जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत
शादी के बाद अक्सर जिम्मेदारियों बढ़ जाता हैं. एक-दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के साथ-साथ दोनों के परिवार, घर चलाना, बच्चों की परवरिश, माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी शामिल हो जाती है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका पार्टनर इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार है या नहीं? ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर वो चीजों करना न चाहें, जो आप करना चाहते हैं. या इसका उलटा भी हो सकता है. ऐसे में शादी के पहले की इन चीजों पर बात होना जरूरी है.
फाइनेंशियल जिम्मेदारी
किसी भी रिश्ते की शुरुआत होने से पहले फाइनेंस को लेकर बातचीत जरूर होनी चाहिए. शादी के बाद झगड़े होने का एक बड़ा कारण पैसा बन जाता है. ऐसे में शादी से पहले दोनों को ये समझना जरूरी है कि दोनों की सेविंग्स, खर्च और फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंगकैसी है. ये जानना भी जरूरी है कि फाइनेंस को लेकर आप दोनों की सोच एक जैसी है या नहीं?
लाइफ गोल्स और ड्रीम
हर इंसान के अपने लाइफ गोल्स और ड्रीम्स होते हैं. ऐसे में इसको लेकर भी शादी से पहले बात होनी चाहिए. आपका करियर, ट्रैवल, घर खरीदना, बच्चों को लेकर क्या सोचना है, ये आपके पार्टनर को शादी से पहले पता होना चाहिए. ये चीजों भी शादी के बाद झगड़ों का कारण बन सकती हैं.