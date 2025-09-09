शादी फिक्स होने से पहले पार्टनर से जरूर पूछें ये 3 सवाल, वरना जिंदगी भर करना पड़ेगा पछतावा
Advertisement
trendingNow12915287
Hindi Newsरिलेशनशिप

शादी फिक्स होने से पहले पार्टनर से जरूर पूछें ये 3 सवाल, वरना जिंदगी भर करना पड़ेगा पछतावा

Marriage Tips: शादी के बाद कुछ आम कारणों से कपल्स के बीच झगड़े होते हैं. हालांकि इन झगड़ों को टाला जा सकता है. इसके लिए शादी के पहले अपने पार्टनर के साथ कुछ चीजों पर बात करना जरूरी होता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी फिक्स होने से पहले पार्टनर से जरूर पूछें ये 3 सवाल, वरना जिंदगी भर करना पड़ेगा पछतावा

Relationship Tips: शादी एक बेहद खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन इसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है. कोई भी रिश्ता केवल प्यार और अट्रैक्शन से नहीं चल सकता है, लंबे समय तक रिश्ता चलाने के लिए एक-दूसरे के बीच समझ, भरोसा, रिस्पेक्ट, ईमानदारी, अच्छी बात-चीत की जरूरी है. लेकिन कई लोग शादी के पहले अपने पार्टनर से जरूरी बातें पूछने में झिझकते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बाद में वही बातें रिश्ते में दरार की वजह बन जाती है. अगर आप भी शादी करने की सोच रहे हैं, तो अपने पार्टनर से शादी होने से पहले ही ये सवाल जरूर पूछ लें. 

 

जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत
शादी के बाद अक्सर जिम्मेदारियों बढ़ जाता हैं. एक-दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के साथ-साथ दोनों के परिवार, घर चलाना, बच्चों की परवरिश, माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी शामिल हो जाती है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका पार्टनर इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार है या नहीं? ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर वो चीजों करना न चाहें, जो आप करना चाहते हैं. या इसका उलटा भी हो सकता है. ऐसे में शादी के पहले की इन चीजों पर बात होना जरूरी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

फाइनेंशियल जिम्मेदारी
किसी भी रिश्ते की शुरुआत होने से पहले फाइनेंस को लेकर बातचीत जरूर होनी चाहिए. शादी के बाद झगड़े होने का एक बड़ा कारण पैसा बन जाता है. ऐसे में शादी से पहले दोनों को ये समझना जरूरी है कि दोनों की सेविंग्स, खर्च और फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंगकैसी है. ये जानना भी जरूरी है कि फाइनेंस को लेकर आप दोनों की सोच एक जैसी है या नहीं?

 

लाइफ गोल्स और ड्रीम
हर इंसान के अपने लाइफ गोल्स और ड्रीम्स होते हैं. ऐसे में इसको लेकर भी शादी से पहले बात होनी चाहिए. आपका करियर, ट्रैवल, घर खरीदना, बच्चों को लेकर क्या सोचना है, ये आपके पार्टनर को शादी से पहले पता होना चाहिए. ये चीजों भी शादी के बाद झगड़ों का कारण बन सकती हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Relationship tipsMarriage tips

Trending news

सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग पूरी, अब सबको रिजल्ट का इंतजार
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग पूरी, अब सबको रिजल्ट का इंतजार
;