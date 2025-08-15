लड़ाई-झगड़े में नहीं काटनी जिंदगी, तो शादी से पहले पार्टनर से पूछें ये सवाल

Questions To Ask Before Getting Married: शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है. एक इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का वादा होता है. इसलिए शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर से अपने मन की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है. इससे दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह से जान जाते हैं और शादी के बाद आने वाली चुनौतियों का सामने करने के लिए भी तैयार रहते हैं. वहीं अगर ऐसा न किया तो शादी के बाद लड़ाई, झगड़े और तलाक का भी कारण बन जाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शादी से पहले अपने पार्टनर से अपने से कौन सी बात जरूर करनी चाहिए?

शादी के लिए तैयार हैं या नहीं?

आज के समय में सोसायटी और घर वालों की प्रेशर में आकर लोग शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं. ऐसे में शादी से पहले पार्टनर से जरूर पूछें की वे शादी के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर सामने वाला इंसान प्रेशर में है, तो रिश्ते के लिए आप खुद ही बात मना कर दें.

फ्यूचर प्लानिंग

शादी के बाद दोनों को मिलकर अपना घर चलाना होता है. ऐसे में शादी से पहले फ्यूचर प्लानिंग करना बेहद जरूरी होता है. खासकर फाइनेंशियल गोल्स को लेकर एक-दूसरे से जरूर डिस्कस करना चाहिए. एक दूसरे की फ्यूचर प्लानिंग, सेविंग्स, खर्च की आदत समझने चाहिए. वरना शादी के बाद इसको लेकर विवाद होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं.

बच्चे को लेकर प्लानिंग

शादी के बाद अपने पार्टनर से बच्चों को लेकर भी प्लानिंग करना जरूरी है. आपको कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, ये बात अपने पार्टनर से पहले ही कर लेनी चाहिए. बच्चे की प्लानिंग को लेकर दो लोगों की सोच अलग हो सकती है.

पसंद और नापसंद

एक दूसरी की पसंद-नापसंद, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है. दो लोगों की लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अलग हो सकती है. इसलिए जान-समझ कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना का फैसला करना चाहिए.

