क्या रिश्ता एक बार टूटने के बाद जोड़ा जा सकता है? किन कंडीशन में एक्स के साथ वापस आना चाहिए..

Relationship Tips: कई बार ब्रेकअप के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होता. कई बार पुराने रिश्ते को दूसरा मौका देना बेहतर साबित होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन कंडीशन में एक्स के साथ वापस आना चाहिए..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 05:39 PM IST
When to Get Back With Ex: रिश्ते काफी नाजुक होते हैं. ठीक एक कच्चे धागे की तरह जो जरा सी गलती, ईगो या गलतफहमी से टूट सकता है. ऐसा कई बार होता भी है कि एक हंसी-फेलता रिश्ता, अचानक से बिखर जाता है. लेकिन क्या सारे टूटे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, क्या उनका सफर केवल ब्रेकअप तक का होता है? ऐसा जरूरी नहीं है! कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहां पुराने रिश्ते को दूसरा मौका देना दोनों के लिए बेहतर साबित हुआ है. अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपने पुराने रिश्ते या एक्स के साथ दोबारा रिश्ते में आना चाहिए या नहीं, तो ये खबर आपके लिए है. यहां हम आपको ऐसे कंडीशन बताएंगे, जिसमें अपने एक्स के साथ वापस जाना आपके लिए बेहतर हो सकता है. 

 

ब्रेकअप के कारण को अगर सुलझाया जा सके
अगर आपका ब्रेकअप किसी ऐसे कारण से हुआ हो जिसे सुलझाया जा सके, जैसे किसी छोटी बात पर हुआ हो, गुस्से में कही गई कोई बाद, या किसी गलतफहमी के कारण हुआ हो, और दोनों ने अब ये बात समझ ली हो, तो रिश्ते को फिर से शुरू किया जा सकता है. अगर रिश्ते को टेंपररी तौर पर आपके खत्म किया है, जो इसपर लौटना समझदारी हो सकती है. 

दोनों ने खुद में सुधार किया हो
समय के साथ हर इंसान में बदलाव आता है. ऐसे में अगर ब्रेकअप के बाद दोनों ने अपनी-अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें बदलने की कोशिश की है, तो इस कंडीशन में भी आप दोबारा एक साथ आने का सोच सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि बचपना में हम अपने रिश्ते को हलके में ले लेते हैं और समय के साथ-साथ हमें अपने रिश्ते की जरूरत के बारे में समझ आता है, तो अगर ऐसा दोनों के तरफ से है, तो आप अपने एक्स के पास वापस जा सकते हैं और रिश्ते को दूसरा चांस दे सकते हैं. 

 

फीलिंग्स सच्ची हो
अगर ब्रेकअप के बाद भी आप दोनों एक-दूसरे की फीक्र करते हैं, एक-दूसरे के साथ रहन चाहते हैं, एक-दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं. ऐसे कंडीशन में भी आप अपने रिश्ते को दूसरा मौका दे सकते हैं. हालांकि कई बाद ब्रेकअप के बाद अकेलेपन के कारण भी व्यक्ति एक्स को याद करने लगता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आपको अपने पुराने रिश्ते को एक और चांस देने में कोई दर्ज नहीं है. 

;