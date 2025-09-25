Advertisement
Gen Z को चाहिए कैसा पार्टनर? जानें आज के युवाओं की पसंद..

What Kind of Partner Do Gen Z: अगर रिश्तों की बात करें, तो GenZ अपने रिश्तों को लेकर काफी क्लियर और जागरूक रहते हैं. वे पहले की पीढ़ी के लोगों से काफी हैं, ऐसे में उन्हें पार्टनर भी अपनी तरह ही चाहिए. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:04 PM IST
Gen Z on Relationship: आज की युवा पीढ़ी, जिसे हम Gen Z भी कहते हैं, वो हर तरह से दूसरी पीढ़ियों से अलग है. वहीं जब रिश्तों की बात आती है, तो ये अपने रिश्तों को लेकर काफी क्लियर और जागरूक रहते हैं. रिश्ते और पार्टनर को लेकर आज के जमाने में युवाओं की सोच बिल्कुल बदल चुकी है. आज के युवा प्यार दिखावे या समाज के प्रेशर में नहीं करते हैं, बल्कि उनका प्यार समझ, रिस्पेक्ट और फ्रीडम पर आधारित रहता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आज के जमाने में युवा कैसे पार्टनर चाहते हैं?

 

खुलकर बात करने वाला पार्टनर
आज के समय में GenZ ऐसे पार्टनर चाहते हैं, जो खुलकर बात कर सके और उनकी बातों को समझ सके. आज के युवा फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे हर मुद्दे पर खुल कर बात करना पसंद करते हैं. वे चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करे और एक उनकी बातों को सुनने वाला हो. 

करियर को समझने वाला
आज के समय के युवा, चाहे महिला हो या पुरुष, करियर पर ज्यादा ध्यान देते हैं. ऐसे में वे चाहते हैं कि उनका पार्टनर न सिर्फ अपने सपनों का पीछा करे, बल्कि उनके करियर को भी सपोर्ट करें. वे ऐसे रिश्ता चाहते हैं, जहों दोनों की अपनी-अपनी पहचान हो और दोनों साथ में ग्रो करें. 

 

इमोशनल सपोर्ट और मेंटल हेल्थ
आज के युवा मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहुत जागरूक रहते हैं. ऐसे में उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए होता है, जो उनकी मेंटल हेलथ को समझें और उन्हें इमोशनल सोपर्ट दें. वे चाहते हैं कि उनका पार्टनर मुश्किल समय में उनका साथ दें, बिना उन्हें जज किए. GenZ अपने रिश्ता को सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं करना चाहते, बल्कि अपने पार्टनर से दोस्ती और इमोशनल कनेक्शन भी चाहते हैं. 

 

ईमानदारी
आज के समय में लोग दिखावे में ज्यादा विश्वास नहीं करते. बल्कि वे ईमानदारी पर यकीन करते हैं. उन्हें झूठ और धोखे से नफरत है और वे चाहते हैं कि उनके रिश्ते में भरोसा और ईमानदारी रहे. 

