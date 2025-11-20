Advertisement
trendingNow13011437
Hindi Newsरिलेशनशिप

कहीं आप भी तो नहीं पड़ गए हैं एकतरफा प्यार के इस दलदल में? इन 5 संकेतों से चुटकियों में लगाएं पता

How To Identify One Sided Love: आज आपको इस खबर में बताते हैं कि कैसे पता लगा सकते हैं एकतरफा प्यार है या नहीं?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 20, 2025, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं आप भी तो नहीं पड़ गए हैं एकतरफा प्यार के इस दलदल में? इन 5 संकेतों से चुटकियों में लगाएं पता

How To Identify One Sided Love: प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसको संभालकर रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो किसी को बेइंतहा चाहते हैं लेकिन बाद में उनको असफलता ही हासिल होती है. बदले में रिजेक्‍शन ही मिलता है, कई बारे बदले में रिजेक्‍शन मिलना किसी को भी तोड़कर रख सकता है. अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी इंसान से प्यार करते हैं और ये समझते हैं कि सामने वाला इंसान भी हमको ऐसा ही प्यार करता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ये लोग सोचते ही रह जाते हैं और प्यार को जल्दी से किसी के आगे बोल भी नहीं पाते हैं. आज आपको बताते हैं कहीं आप भी तो नहीं पड़ गए हैं एकतरफा प्यार के इस दलदल में अगर आप भी पड़ रहे हैं, तो आपको बताते हैं किन संकेतों से आप चुटकियों में इसका पता लगा सकते हैं.
 

एकतरफा प्यार को कैसे पहचानें? 
 

1. बातों में रुचि नहीं दिखाना

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप उनसे कोई बात कर रहे हैं और सामने वाले इसंसान को आपकी बातों से कोई भी असर नहीं होता है आप चाहे परेशानी में हो या खुशी में तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका केवल एकतरफा प्यार है.
 

2. केवल आपके लिए हमेशा बिजी

अगर वो इंसान केवल आपको समय देने के नाम पर बिजी होता है और अपने दोस्तों या किसी और के साथ समय बिताता है, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि ये इंसान आपको स्पेशल नहीं समझता है, तो ये एकतरफा प्यार है.
 

3. कोई फर्क नहीं पड़ता

उनको आपके होने ना होने से अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एकतरफा प्यार हो सकता है. आपका जाना या आना उनके लिए मायने नहीं रखता है, तो ये एकतरफा प्यार का संकेत हो सकता है.
 

4. बातचीत की शुरुआत

अगर आप हमेशा खुद से बातचीत की शुरुआत करते हैं और सामने वाले पर इसका असर नहीं होता है, तो ये भी एकतरफा प्यार का संकेत हो सकता है. अगर वो आपसे बात करने के लिए एक्‍साइटेड नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए.
 

5. बातों को हल्के में लेना

अगर वो इंसान आपकी बोली गई हर बातों को हल्के में लेता है और वह खुशी की बात हो या फिर दुख की उसको कोई असर नहीं पड़ता है, तो आपको समझने की जरूरत है.
 

इसे भी पढ़ें:  इन 5 गंदी आदतों वाले लड़कों से हमेशा दूर भागती हैं लड़कियां

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Relationships Tipsone sided love

Trending news

'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
Maharashtra news
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?