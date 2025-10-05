Advertisement
trendingNow12948692
Hindi Newsरिलेशनशिप

घर बसाने की बात से क्यों घबराती है आज की जनरेशन? जानें क्या है ‘सेट्लिंग डाउन फोबिया’

Settling Down Phobia: आज के समय में बहुत से लोगों के मन में रिश्तों और शादी जैसी बातों को लेकर डर बढ़ता जा रहा है. पहले जहां शादी और घर बसाना लाइफ का एक जरूरी कदम माना जाता था वहीं अब नई जनरेशन के लिए ये एक ऐसा फैसला बन गया है जिससे वो बचना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे सेट्लिंग डाउन फोबिया क्या होता है और आजकल क्यों Gen Z इससे जूझ रही है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर बसाने की बात से क्यों घबराती है आज की जनरेशन? जानें क्या है ‘सेट्लिंग डाउन फोबिया’

आजकल की युवा पीढ़ी यानी जनरेशन Gen Z और मिलेनियल्स अब पहले जैसी सोच नहीं रखते हैं. उनके लिए सेट्लिंग डाउन का मतलब सिर्फ शादी नहीं बल्कि अपनी आजादी और करियर के बीच सही संतुलन बनाए रखना भी है. आजकल के यंग्सर्टस का मानना है कि शादी या किसी रिश्ते में बंधने से उनकी आजादी खत्म हो सकती है.  पहले के समय में स्थिरता को सफलता का प्रतीक मानते थे वहीं अब “सेट्लिंग डाउन” शब्द कई लोगों के लिए डर का कारण बन चुका है यही वजह है कि ये फोबिया अब धीरे-धीरे एक ट्रेंड की तरह फैलने लगा है. बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड के बारे में बात भी कर रहे हैं.

क्या है सेट्लिंग डाउन फोबिया
अजकल बहुत से लोग सेट्लिंग डाउन फोबिया से जूझ रहें हें. इस शब्द का सीधा मतलब होता है कि किसी भी रिश्ते में आप सेटल नहीं होना चाहते हैं. आजकल बहुत से लोग लिव इन में रह रहे होते हैं पर जब उनका पर्टनर उनसे शादी कर के सेटल होने की बात करता है तो वो उससे दूर भागने लगते हैं. जब भी कमिटमेंट से किसी भी इंसान को डर या घबराहट होने लगे ते इसे सेट्लिंग डाउन फोबिया कहा जाता है.

दबाव 
आजकल के युवाओं पर करियर और फाइनेंशियल स्थिरता का बहुत ज्यादा दबाव है. हर कोई चाहता है कि पहले वो पढ़ लिख कर अपनी पहचान बनाए और पैसा कमाए. इसके बाद ही वो किसी रिश्ते या शादी जैसी जिम्मेदारी के बारे में सोचे ऐसे में जब समाज या परिवार उन पर शादी का दबाव डालता है तो बेचैनी और डर बढ़ जाता है. कई बार ये डर “सेट्लिंग डाउन फोबिया” में बदल जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आजादी
अब के जेनरेशल के लोगों के बीच शादी या घर बसाना किसी मजबूरी या समाज की शर्त नहीं रहा है. अब ये एक व्यक्तिगत फैसला बन चुका है. नई जनरेशन यानी की Gen Z चाहती है कि अगर वो शादी करें तो अपने पार्टनर के साथ बराबरी के रिश्ते में करें. ऐसा रिश्ता जहां दोनों को स्पेस मिले और दोनों एक-दूसरे के सपनों और जॉब का का सम्मान करें. अआजकल की जेनशन चाहती है कि उनका रिश्ता किसी दबाव से नहीं बल्कि आपसी समझ से बने. नई जनरेशन की ये सोच भले अलग हो लेकिन ये गलत भी नहीं है. हर किसी को ये अधिकार है कि वो कब और कैसे अपनी जिंदगी में स्थिरता लाना चाहता है. आखिर में घर बसाना किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सेट्लिंग डाउन का असली मतलब है जो आप उसे बनाते हैं, चाहे वो किसी रिश्ते में हो या अपने सपनों के साथ.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

settling down phobiagenration zwhy youth fear commitmentGen Z Generation

Trending news

घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
;