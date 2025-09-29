लड़ाई के बाद अलग-अलग कमरे में सोते हैं? झगड़े में कभी न करें ये 3 गलतियां

Relationship Tips: एक रिश्ते में प्यार के साथ-साथ समझदारी और धैर्य भी जरूरी होता है. कोई भी रिश्ता एकदम परफेक्ट नहीं होता. प्यार के साथ-साथ रिश्ते में लड़ाई भी होना आम बात है, लेकिन जरूरी है कि इन लड़ाइयों को कैसे सुलझाया जाए. लड़ाई में आप अपने पार्टनर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, तो तय करता है कि आपका रिश्ता मजबूत होगा या टूटेगा. बहुत से कपल्स लड़ाई के बाद कई लगतियां करते हैं, जो रिश्ते को धीरे-धीरे कमजोर बनाने लगता है. इस खबर में हम आपको उन्हें गलतियों के बारे में बताएंगे, जो कपल्स को लड़ाई में नहीं करनी चाहिए.

अलग-अलग कमरे में सोना

लड़ाई के बाद गुस्से में कई बार कपल्स अलग-अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं. ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है और ये रिश्ते में दूरी बढ़ा सकती है. ऐसे में भी ही आप अपने पार्टनर से कितना भी नाराज हो लेकिन साथ ही सोएं, साथ सोने से नजदीकियां बनी रहती है. वहीं अलगी सुबह चीजें अपने-आप बेहतर होना का मौका रहता है. साथ ही जब आप साथ रहते हैं तो आप एक-दूसरे की अहमियत का एहसास होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

साइलेंट ट्रीटमेंट

कुछ लोगों को लड़ाई में साइलेंट ट्रीटमेंट देने की आदत होती है. वे लड़ाई के बाद बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं. दरअसल वे सोचते हैं कि सामने वाला इंसान खुद समझ जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. चुप रहने से हम अपनी फीलिंग्स को औकर उलझा देते हैं. ऐसे में बेहतर यही है कि आप शांत होने के बाद मिल-बैठकर बातचीत करें और समस्या को सुलझाने की कोशिश करें.



हर बात पर ब्लेम करना

कुछ लोगों को ब्लेम करने की आदत होती है. वे लड़ाई के समय या बाद में भी हर बात कर अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं, ऐसे में रिश्ते में कड़वाहट आ सकता है. एक हेल्दी रिश्ता तभी बनता है जब दोनों अपनी गलतियां को समझें और स्वीकार करें. साथ ही फ्यूचर में ऐसी गलती न करने की कोशिश करें.