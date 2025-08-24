इन 5 सिग्नल्स से पता चलता है कि आप सिचुएशनशिप में फंसे हैं, अब इससे कैसे बाहर निकलें?

Signs That You are in Situationship: आज के दौर में रिश्तों के मायने बदल गए हैं. कई बार हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन उस रिश्ते की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं होती. इसे ही “सिचुएशनशिप” कहा जाता है. न यह पूरी तरह दोस्ती होती है और न ही रिश्ते में कमिटमेंट. शुरुआत में यह रिलेशनशिप आसान लगता है, लेकिन वक्त के साथ ये कंफ्यूजन और स्ट्रेस पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं वो 5 सिग्नल्स जिनसे समझ आता है कि आप सिचुएशनशिप में हैं और इससे निकलने के तरीके.

1. कोई क्लैरिटी नहीं होती

आप दोनों साथ तो होते हैं लेकिन रिश्ते का नाम तय नहीं होता. न दोस्ती कह सकते हैं और न रिलेशनशिप. अगर महीनों बाद भी यही स्थिति बनी रहे, तो ये सिचुएशनशिप है.

2. भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं

रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों मिलकर आगे की सोचें. लेकिन अगर आपका पार्टनर कभी भी फ्यूचर की बात करने से बचता है, तो ये इशारा है कि वो कमिटमेंट नहीं चाहता.

Add Zee News as a Preferred Source

3. इमोशनल सपोर्ट की कमी

जरूरत के समय पर अगर साथी आपके साथ खड़ा नहीं होता और सिर्फ कैजुअल मुलाकातों तक रिश्ता लिमिटिड रहता है, तो समझ लें ये सच्चा रिश्ता नहीं बल्कि सिचुएशनशिप है.

4. मिलना-जुलना सिर्फ सहूलियत

जब रिश्ता पार्टनर की सहूलियत के हिसाब से चलता हो और आपके लिए समय निकालना उसकी प्रायोरिटी न हो, तो ये भी एक साफ इशारा है.

5. हमेशा कंफ्यूजन और इनसिक्योर महसूस होना

अगर आपको बार-बार लगता है कि आप कहां खड़े हैं, और रिश्ते को लेकर मन में डर और असुरक्षा रहती है, तो यह भी सिचुएशनशिप का लक्षण है.

अब इससे कैसे निकलें?

1. खुलकर बातचीत करें: अपने साथी से साफ-साफ पूछें कि वो इस रिश्ते को कहां ले जाना चाहता है.

2. अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दें: सिर्फ पार्टनर की सोच पर न चलें, अपनी भावनाओं का सम्मान करें.

3. लिमिट तय करें: अगर साथी कमिटमेंट से बच रहा है, तो रिश्ते में अपनी सीमाएं तय करें.

4. आगे बढ़ने का साहस रखें: अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपको चोट पहुंचा रहा है, तो हिम्मत करके इसे खत्म करें.

5. खुद को वक्त दें: ब्रेकअप के बाद खुद को समझें, दोस्तों-परिवार के साथ समय बिताएं और नई शुरुआत करें.