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Hindi Newsरिलेशनशिपसिर्फ लड़ाई-झगड़े से नहीं, इन आदतों की वजह से आती है रिश्तों में दूरी

सिर्फ लड़ाई-झगड़े से नहीं, इन आदतों की वजह से आती है रिश्तों में दूरी

अक्सर लोगों को लगता है कि बड़ी लड़ाई से रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन लड़ाई ही नहीं हमारी इन छोटी-छोटी आदतों से भी रिश्ता खोखला हो सकता है. कई बार हम अनजाने में अपने पार्टनर को इमोशनल रूप से दूर करने लगते हैं जिस वजह से रिश्ते में दूरी आने लगती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:10 PM IST
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सिर्फ लड़ाई-झगड़े से नहीं, इन आदतों की वजह से आती है रिश्तों में दूरी

लड़ाई होने के बाद अक्सर लोगों को लगता है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है, बल्कि ऐसा नहीं होता है. आपकी खराब आदतों की वजह से रिश्ता टूट सकता है. आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में जिसकी वजह से आपका रिश्ता खोखला हो सकता है. 

हर बात पर टोकना 
अगर आप अपने पार्टनर के उठने-बैठने, कपड़े पहनने या काम करने में कमियां निकालते हैं, तो आपका पार्टनर आपके सामने असहज महसूस फील कर सकता है. इससे पार्टनर को लगेगा कि वह आपके लिए काफी नहीं है. इससे आपके पार्टनर का आत्मविश्वास कम होगा. इसके बाद आपका पार्टनर बातें शेयर करना बंद कर सकता है. 

साइलेंट ट्रीटमेंट देना 
अक्सर लोग अपने पार्टनर के साथ नाराजगी जाहिर करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाते हैं. यह तरीका सबसे टॉक्सिक माना जाता है. पार्टनर को नजरअंदाज करना इमोशनल टॉर्चर जैसा होता है. अच्छे रिश्ते के लिए खुलकर बात करनी चाहिए. साइलेंट ट्रीटमेंट से पार्टरन असुरक्षित महसूस कर सकता है. जिससे दूरियां कम होने लगती है. 

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पुरानी बातों को बार-बार इस्तेमाल करना 
अक्सर लोग लड़ाई में पुरानी बातों का इस्तेमाल ढाल के रूप में करते हैं. अगर आपने पार्टनर को किसी गलती के लिए माफ कर दिया है तो आपको हर झगड़े में उस बात को वापस नहीं लाना चाहिए. इससे पार्टनर का विश्वास खत्म होता है. इससे पार्टनर को लगता है कि आपके मन में अब भी पुरानी बाते है. 

प्राइवेसी का सम्मान ना करना 
प्यार का ये मतलब नहीं है कि पार्टनर के फोन के हर समय जासूसी करना, उनके दोस्तों से मिलने पर सवाल उठना, पार्टनर को भी उनका मी टाइम देना चाहिए. जब इंसान की आजादी छिन जाती है तो, वह उस रिश्ते से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने लगते हैं. 

दूसरे लोगों से पार्टनर की तुलना करना 
दोस्तों के पार्टनर से खुद के पार्टनर की तुलना करना काफी खराब होता है. हर इंसान में कुछ खूबियां और कमियां होती है. तुलना करने से पार्टनर को बुरा फील हो सकता है. आपको अपने पार्टनर को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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