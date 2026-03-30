पिता की इन गलतियों से अंधेरे में पड़ जाता है बच्चों का फ्यूचर, सफलता के लिए तरस जाती है औलाद

माता-पिता का दायित्व बच्चों को सही परवरिश करना होता है. छोटी सी गलती से बच्चों का जीवन बर्बाद हो सकता है. सही परवरिश बच्चों को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है. खासकर बेटी की परवरिश के दौरान माता-पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आचार्य चाणक्य की नीति से जानते हैं माता-पिता को बेटी की परवरिश के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

पाबंदी

बेटी को परिवार की इज्जत माना जाता है. ऐसे में कई बार माता-पिता बेटी के सपनों को छोटा समझ उस पर पाबंदी लगा देते हैं. चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी बेटी के सपनों पर पाबंदी नहीं लगाना चाहिए. उनकी पढ़ाई और करियर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बेटियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए.

रोक-टोक करना

ज्यादा छूट देना किसी के लिए भी सही नहीं होता है. लेकिन जरूरत से ज्यादा रोक-टोक करना भी गलता है. हर समय रोकना-टोकना ठीक नहीं होता है. ऐसा करने से आत्मविश्वास कम हो जाता है. बेटा हो या बेटी को खुद के फैसले लेने की आजादी दें.

Add Zee News as a Preferred Source

(ये भी पढ़ें- नाराज पतिदेव को मनाने के लिए भेज दीजिए ये प्यार भरी शायरियां)

शादी के दौरान बेटी की राय

वैसे तो आज समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है. अब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी का फैसला ले रही हैं. लेकिन कुछ पिता आज भी अपनी बेटी की शादी तय करते समय उनकी राय नहीं लेते हैं. ज्यादातर लड़कियों पर शादी का रिश्ता थोपा जाता है. समजा के दबाव में आकर बेटी की जल्दी या बिना मर्जी की शादी करना गलत है. शादी के दौरान बेटी की राय जरूर लेनी चाहिए.

बेटी को डराकर रखना

अधिकतर घरों में बेटी को डरा कर रखा जाता है. लेकिन ऐसा करना गलता है. बेटी के लिए घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे बेटी बिना डरे अपनी बात कह सके. डर की वजह से कई बार बेटियां अपनी बातों को छिपाने लग जाती है जो कि नुकसानकारी हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.