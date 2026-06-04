Advertisement
trendingNow13237674
Hindi Newsरिलेशनशिपओवरथिंकिंग ने कर दिया है परेशान? खुद से करें ये सवाल, शांत हो जाएगा दिमाग

ओवरथिंकिंग ने कर दिया है परेशान? खुद से करें ये सवाल, शांत हो जाएगा दिमाग

आज के समय में अधिकतर लोग ओवरथिंकिंग से परेशान हैं. कई घंटों तक ओवरथिंकिंग करने की वजह से  चिंता बढ़ जाती है. लंबे समय तक चिंता और ओवरथिंकिंग करने से पर्सनल लाइफ पर असर पड़ता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jun 04, 2026, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ओवरथिंकिंग ने कर दिया है परेशान? खुद से करें ये सवाल, शांत हो जाएगा दिमाग

आजकल यंग लोग घटों ओवरथिंकिंग करते हैं. अगर उन्हें किसी चीज से परेशानी होती है तो वह उस टॉपिक पर खुलकर बात करने की बजाए घंटों ओवरथिंकिंग करते हैं. उदाहरण के लिए रिलेशनशिप में पार्टनर की कोई बात बुरी लगती है तो इस पर खुलकर बात करने की बजाय घंटों ओवरथिंकिंग करते हैं जिस वजह से रिलेशनशिप पर उल्टा असर पड़ता है. आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग से बचाव कैसे करें. 

पॉजिटिव ट्विस्ट दें 

जब हम किसी मुसीबत में होते हैं  वह समय बहुत ही मुश्किल से गुजरता है. फिर लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है. इस सवाल की वजह से इंसान ज्यादा परेशान हो जाता है. ऐसे में इसे पॉजिटिव ट्विस्ट दें. आपको अपने दिमाग से बोलना चाहिए कि मैं इस कंडीशनल से क्या सीख सकता हूं. 

ओवरथिंकिंग पर ब्रेक कैसे लगाएं 

जब हम एक ही बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारे दिमाग ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाता है. ऐसे में हमें कुछ भी समझ नहीं आता है. अगर आप ओवरथिंकिंग को लेकर परेशान हो जाते हैं तो खुद से सवाल कर सकते हैं. मैं क्या कर सकता हूं? इससे आप ओवरथिंक करने से बच सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

थकावट 

दिनभर की भागदौड़ और काम के प्रेशर की वजह से मानसिक और भावनात्मक रूप से थकने के बाद आप ओवरथिंक करने से बच सकते हैं. खुद को बिजी रखें. आप स्विमिंग, डांस या जिम की मदद से खुद को बिजी रख सकते हैं. इससे आपको बेहतर महसूस होगा. 

किताब पढ़ना 

अगर आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं तो आप किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं. किताब पढ़ने से ओवरथिंकिंग की समस्या दूर होती है. आप अपनी पसंद की कोई भी किताब पढ़ना शूरू सकते हैं. 

नाम जाप करना 

अगर आप ओवरथिकिंग से परेशान हैं तो आप नाम जाप भी कर सकते हैं. आप राम, राधा, कृष्ण, श्री राम जैसे नाम जाप की मदद से भी अपने ओवरथिंक को कंट्रोल कर सकते हैं. नाम जाप करने से मेंटल और इमोशनल हेल्थ में सुधार आता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestyleoverthinking

Trending news

झूठे वादे कर पहले जनता को ठगा, अब पीछे पड़े लोग तो डरकर पलंग के नीचे छिपा TMC नेता
West Bengal
झूठे वादे कर पहले जनता को ठगा, अब पीछे पड़े लोग तो डरकर पलंग के नीचे छिपा TMC नेता
मान सरकार की 'नई पहल, स्कूलों में शुरू होने जा रही मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा
Punjab news
मान सरकार की 'नई पहल, स्कूलों में शुरू होने जा रही मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा
क्यों खास है वो टैंक प्लांट, जहां जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा के क्षेत्र में कितना रोल?
PM Modi
क्यों खास है वो टैंक प्लांट, जहां जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा के क्षेत्र में कितना रोल?
भारतीय कुश्ती संघ को SC से झटका, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई बंद की
Supreme Court
भारतीय कुश्ती संघ को SC से झटका, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई बंद की
दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत
hyderabad fire
दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR
NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर?
neet paper leak
NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर?
आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून; UP में कब तक बरसेंगे बादल?
monsoon entry
आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून; UP में कब तक बरसेंगे बादल?
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
Malviya Nagar fire
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
Kerala
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?