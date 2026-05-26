नई शादी में केयर नहीं पति कर रहा है आपको कंट्रोल! जानें कब प्यार बन जाता है टॉर्चर

शादी की शुरुआत में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती है. शादी की शुरुआत में प्यार में लोग इतना खो जाते हैं कि प्यार और पोजेसिवनेस के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं. प्यार समझकर अक्सर लोग कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बाद में लाइफ में तूफान लेकर आते हैं. आगे के समय ये छोटी-छोटी बातें लाइफ में घुटन बढ़ा देती है. प्यार के पीछे के इन रेड फ्लैग्स की पहचान करना बेहद जरूरी है.

कंट्रोल करने की कोशिश

शुरुआत में जो चीजें केयर और परवाह लगती है लेकिन रियल लाइफ में यह कंट्रोल करने की कोशिश हो सकती है. फोन, मैसेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करना, दोस्त और परिवार से बात करना, नजर रखना और कहीं भी जाने के लिए परमिशन मांगना. आदि.

गैसलाइटिंग

छोटी-छोटी बातों पर चिल्लाना, चीजें फेंकना, दीवार पर हाथ मारना या फिर धमकियां देना आने वाले समय में इमोशनल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर में बदल सकता है. इसके साथ ही गैसलाइटिंग एक खतरनाक हथियार है. जिसमें पार्टनर बार-बार यह एहसास कराया जाता है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम पागल हो रहे है या तुम्हारी ही गलती है. इससे इंसान को खुद पर शक होता है.

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इमोशनल ब्लैकमेल

तुम्हें किसी की क्या जरूरत है, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूं. इस तरह से वह पार्टनर को माता-पिता, दोस्तों या सहकर्मियों को मिलने से रोकते हैं. वह करीबी लोगों की बुराई करते हैं ताकि आप उनसे दूर हो जाए और पूरी तरह से अकेले पड़ जाएं. ताकि वह आप से अपनी बात मनवा लें. ऐसा तुमने किया है तो मैं जान दे दूंगा. ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना कहलाता है.

रेड फ्लैग्स के संकेत

लव बॉम्बिंग

शादी के बाद या किसी भी इश्ते में अचानक से बहुत ज्यादा प्यार करना, गिफ्ट्स देना, हर समय आपको एहसास करना आपसे बहुत प्यार है. फिर अचानक बिना किसी वजह गायब होना, क्रिटिसाइज करना लव बॉम्बिंग कहलाता है.

कंसेंट न लेना

शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाना या फिर इमोशनल रूप से मजबूर करना. आपके ना को स्वीकार ना करना ही कंसेंट ना लेना है.

जिम्मेदारी से भागना

हर समस्या के लिए आपको जिम्मेदार ठहराना, कभी माफी ना मंगना और हर गलती के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराना जिम्मेदारी से भागना होता है.