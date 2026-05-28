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Hindi Newsरिलेशनशिपइन संकेतों को किया नजरअंदाज तो पछताएंगे आप, टूट जाएगा रिलेशनशिप, दिल के हो जाएंगे हजार टुकड़े

इन संकेतों को किया नजरअंदाज तो पछताएंगे आप, टूट जाएगा रिलेशनशिप, दिल के हो जाएंगे हजार टुकड़े

कोई भी प्यारा रिश्ता रातोंरात खत्म नहीं होता है. रिश्ता खत्म होने में काफी समय लगता है. लोग शुरुआत में कमजोर रिश्ते के संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं. आइए जानते हैं उन संकेत के बारे में जिससे पहचान कर आप अपने रिश्ते को शुरुआत में ही सुधार सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 28, 2026, 07:36 PM IST
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इन संकेतों को किया नजरअंदाज तो पछताएंगे आप, टूट जाएगा रिलेशनशिप, दिल के हो जाएंगे हजार टुकड़े

आज के समय में अधिकतर रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं चलते हैं. एक समय बाद रिश्ता टूट जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता है. रिश्ते धीरे-धीरे समय के साथ टूटता है. लेकिन लोगों की आंखें तब खुलती है जब रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता है. जब रिश्ता बचाने के लिए कुछ नहीं बचता है. रिश्ता खत्म होने से पहले कुछ संकेत दिखाई देते हैं. इन संकेत की पहचान कर आप अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं उन संकेत के बारे में जो बताते हैं कि आपका रिश्ता टूटने वाला है. 

इमोशनल दूरी का बढ़ जाना 

किसी रिश्ते में जब इमोशनल दूरी बढ़ने लग जाती हैं तो रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है. रोजाना की बातें, सुख-दुख शेयर करना बंद कर देना. नॉर्मल बोलना मैं ठीक हूं जैसी बात करना. यही बातचीत की कमी रिश्ते में दूरियों को बढ़ाती है. 

बिना बात के झगड़े होने 

रिश्ते में मतभेद होना नॉर्मल है लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज्यादा लड़ाई होना रिश्ते के टूटने की घंटी हो सकती है. वहीं झगड़ा होने के बाद दोनों पार्टनर झगड़ा सुलझाने की बजाए एक दूसरे को इगो दिखाते हैं. मैं ही माफी क्यों मांगू इससे भी रिश्ता कमजोर होता है. 

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साथ में समय ना बिताना 

एक दूसरे साथ समय ना बिताना, प्लान को बार-बार कैंसिल करना, काम या दोस्तों के साथ बिजी रहना, साथ होकर भी पार्टनर से मानसिक रूप से दूर रहना भी टूटते हुए रिश्ते की पहचान हो सकती है. एक दूसरे की कंपनी को एन्जॉय ना करना. 

रोमांटिक कनेक्शन का ना होना

लंबे समय तक रिश्ता बना रहे इसके लिए रोमांटिक कनेक्शन होना बेहद जरूरी है. जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना इसके अलावा प्यार में फिजिकल इंटिमिसी भी जरूरी है. लेकिन अचानक से ये सब कम हो जाए या खत्म हो जाए तो यह भी रिश्ता टूटने का संकेत हो सकता है.

सम्मान की कमी का होना 

प्यार से भी बड़ा सम्मान बेहद जरूरी है. अगर आपके रिश्ते में प्यार है लेकिन सम्मान नहीं है तो भी रिश्ता टूट सकता है. हेल्दी रिलेशनशिप में सम्मान होना बेहद जरूरी है. पार्टनर को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए. बात-बात पर एक दूसरे नीचा दिखाना गलत है, जो कि आपके रिश्ते को तोड़ सकता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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