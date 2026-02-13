Advertisement
ये संकेत बताते हैं आपका रिश्ता हो चुका है खोखला, ना करें नजरअंदाज

शादीशुदा रिश्ते में स्पार्क बेहद जरूरी है. स्पार्क खत्म होने पर रिश्ता भी खोखला हो जाता है. जब रिश्ते में स्पार्क खत्म होता है जो कुछ संकेत नजर आते हैं, आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिसे पता चल सकता है रिश्ता खोखला हो रहा है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:18 PM IST
किसी भी शादीशुदा रिश्ते में कई बार उतार-चढ़ाव आते हैं. खूबसूरत रिश्ते के लिए स्पार्क का होना बेहद जरूरी है. जब रिश्ते में स्पार्क खत्म हो जाता है तो रिश्ता खोखला हो जाता है. रिश्ते में कुछ संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इन संकेतों को नजरअंदाज करने आपका रिश्ता टूट सकता है.चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में. 

समय ना बिताना 
जब पार्टनर  आपका साथ समय नहीं बिता रहा है या बिता पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में कुछ तो ठीक नहीं है. अगर आपका पार्टनर आपसे बात करने या फिर आपकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो यह रिश्ते में स्पार्क खत्म होने का संकेत हो सकता है. 

बातचीत में कमी 
किसी भी रिश्ते की शुरुआत में कपल अक्सर एक दूसरे से जमकर बात करते हैं. लेकिन जब पार्टनर के बीच बातचीत कम हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में दूरी आ रही है. बातचीत में कमी आना रिश्ते में दरार का बड़ा संकेत होता है. 

परवाह की कमी 
जब रिश्ते में एक दूसरे के प्यार और परवाह की चिंता नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि आपका रिश्ते में दिक्कत आ रही है. क्यों रिश्ते की शुरुआत में जहां आप एक दूसरे की चिंता या परवाह करते हैं, वहीं अब परवाह नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि रिश्ता खोखला हो रहा है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

lifestylerelationships

