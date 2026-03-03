Advertisement
शादी के बाद नई दुल्हन की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं इस तरह के लोग, खुशियों में लगाते हैं ग्रहण!

शादी के बाद लड़कियों की लाइफ में काफी बड़ा बदलाव आता है. ससुराल में लड़कियों को बहुत प्यार मिलता है. कुछ महिलाओं के साथ ससुराल में शुरुआती दिन तो अच्छे होते हैं लेकिन समय के साथ चीजें खराब होने लगती है. 

 

Mar 03, 2026, 11:29 PM IST
शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़कर नए परिवार का हिस्सा बन जाती है. शादी के बाद ससुराल में पति और ससुराल वालों को खुश करने के लिए लड़की परिवार की देखभाल में लग जाती है. किसी भी रिश्ते में प्यार और सम्मान दोनों तरफ से जरूरी होता है. ससुराल में कई बार लड़कियों को वो प्यार और सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार होती हैं. कुछ घरों में शुरुआत में तो सबकुछ अच्छा होता है लेकिन समय के साथ चीजें खराब होने लगती है. चलिए जानते हैं ससुराल में किन लोगों की वजह से लड़कियों का जीवन मुश्किल में आ जाता है. 

चुगली करने वाली सास 
आज के समय में सास-बहू का रिश्ता पहले जैसा नहीं है. कुछ सास बहू को बेटी की तरह प्यार करती हैं. वहीं कुछ ऐसी सास भी हैं जो आज भी अपनी बहू की बुराई करती हैं. उनकी बहू कितना भी कुछ कर लें लेकिन सास को पसंद नहीं आता है. चुगली करने वाली सास की वजह से लड़की काफी परेशान रहती है. वह चाहकर भी अपने मन की बात नहीं बोल पाती है. 

खटास पैदा करने वाली ननद 
अच्छी ननद मिलने पर ससुराल में एडजस्ट होना आसान हो जाता है. अच्छी ननद मिलने पर ससुराल में सबसे साथ अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है. वहीं गॉसिप करने वाली ननद मिल जाए तो ससुराल में रहना मुश्किल हो सकता है. गॉसिप करने वाली ननद की वजह से सास और बहू के रिश्ते में खटास आ जाती है. 

पति का किसी अन्य महिला से अफेयर 
शादी के बाद पति का किसी अन्य महिला से अफेयर किसी भी महिला से बर्दाश्त नहीं होता है. जब महिला को पता चलता है कि उसके पति का संबंध किसी अन्य महिला से है. ऐसे में वह महिला बुरी तरह से टूट जाती है. 

Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

lifestylerelationship

