ब्रेकअप के बाद इस तरह करें खुद को हील, मूव ऑन होगा आसान

ब्रेकअप का समय किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल समय होता है. किसी भी इंसान से अलग होना बेहद दर्दनाक होता है. मानसिक और भावनात्मक रूप से यह आपको झकझोर देता है. ब्रेकअप के बाद खुद को हील करने की जरूरत होती है. आप इन टिप्स की मदद से खुद को हील कर सकते हैं.

अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें

अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद खुद को मजबूत दिखाते हैं. इस दौरान वह अपने दुख को दबा देते हैं. ऐसा करना हीलिंग प्रोसेस को और ज्यादा लंबा बना देता है. अगर आपको गुस्सा या दुख हो रहा है तो उसे महसूस करें. भावनाओं को बाहर निकलने दें. अपने दुख को एक कागज में लिख लें, ताकि दिमाग का बोझ हल्का हो जाए.

नौ कॉन्टैक्ट रूल

ब्रेकअप के तुरंत बाद एक्स के साथ दोस्ती या फिर सोशल मीडिया पर एक्स को देखते रहना भी खुद के घाव को बार-बार कुरेदने जैसा है. ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो या म्यूट कर दें. पुरानी चैट्स और फोटो को हटा दें. 30 से 60 दिनों तक किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट से बचें.

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मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं

अकेलेपन में अक्सर इंसान के मन में गलत तरह के विचार आते हैं. ऐसे में उन्हें अपने करीबियों की मदद लेनी चाहिए. ब्रेकअप के बाद उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं तो आपके सच में प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं.

थेरेपिस्ट

अगर आप अपने ब्रेकअप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप थेरेपिस्ट या फिर काउंसर की मदद ले सकते हैं. थेरेपिस्ट की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है. ब्रेकअप का दर्द कई बार बहुत परेशान करता है. अगर आपने सही से मूव ऑन नहीं किया तो ब्रेकअप का दर्द आपको कई सालों तक परेशान कर सकता है.