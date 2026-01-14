बच्चों को खुशियां ही नहीं मिलेगी सफलता, आज से ही माता-पिता छोड़ दें ये आदत

दुनिया के हर माता-पिता अपने बच्चें को खुश और सफल देखना चाहते हैं. करोड़पति पिता चाहता है कि उसके बच्चे अरबपति बनें, स्वस्थ रहें, इसी तरह हर माता-पिता की चाहता होती है कि उनके बच्चे उनसे कई ज्यादा सफल इंसान बनें, लेकिन कई बार माता-पिता अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों पर तनाव बढ़ जाता है.
Trending Photos
हर माता-पिता की चाहत होती है कि उनके बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां मिले और वह अपने जीवन में सफल भी रहें, माता-पिता कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनकी तरह जीवन में परेशानी देखें वह आगे बढ़े और खुश रहें, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन कई बार माता-पिता बच्चों के भविष्य की चिंता में अनजानें कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि बच्चें की खुशियों पर भारी पड़ जाता है. आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में जिसे माता-पिता को आज से छोड़ देना चाहिए.
दूसरों से तुलना करना
अक्सर माता-पिता बच्चों की तुलना दूसरों से कर देते हैं. खासकर भारतीय घरों में ऐसा करना बहुत ही आम माना जाता है. दूसरों से तुलना करने से बच्चे मोटिवेट नहीं होता है बल्कि बच्चे के आत्मविश्वास पर चोट पहुंचती है. बच्चे की दूसरों से तुलना ना करें.
अपनी मर्जी उन पर थोपना
कई बार माता-पिता अपने अधूरे सपने को बच्चे के जरिए पूरा करना चाहते हैं ऐसे में वह बच्चें पर एक बोझ डाल देते हैं. कई बार माता-पिता कहते हैं कि हम ऑफिसर नहीं बन पाए हैं लेकिन तुम्हें सिविल परीक्षा पास करनी होगी ऐसे में बच्चे अपने पसंद का करियर चुन नहीं पाते हैं जिस वजह से वह जीवन भर असंतुष्ट रहते हैं. आप बच्चों को गाइड करें, करियर चुनने में उनकी मदद करें.
बहुत ज्यादा रोक-टोक
बच्चों के हर काम में दखल देना सही नहीं होता है. अक्सर माता-पिता बच्चों की सुरक्षा के लिए रोक-टोक करते हैं लेकिन हर समय उनकी ढाल बनने से आपके बच्चे कमजोर हो सकते हैं. उनकी लड़ाई लड़ने में मदद करें, ताकि वह आत्मनिर्भर बनें.
परफेक्ट होने की उम्मीद
अपने बच्चे से पढ़ाई, खेल और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हर चीज में परफेक्ट होने की उम्मीद ना करें. ऐसा करने से आपका बच्चा तनाव में जा सकता है. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, क्या आप परफेक्ट है नहीं ना तो आप अपने बच्चे से हर चीज में परफेक्ट होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं. इंसान गलतियां करता है, गलतियां करके ही इंसान परफेक्ट बनता है.