नई शादी में किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? जो मजबूत और टिकाऊ रिश्ते के लिए है जरूरी

New Marriage Tips: नई शादी काफी नाजुक होती है, ऐसे में ये समय रिश्ते के लिए काफी जरूरी होता है. इस समय में ही आप रिश्ते की ऐसी नींव रखते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत हो सके.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:43 AM IST
नई शादी में किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? जो मजबूत और टिकाऊ रिश्ते के लिए है जरूरी

Relationship Tips: शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दो परिवारों को भी रिश्ता होता है. ऐसे में नई शादी के शुरुआती दिन, दो लोगों के साथ उनके परिवारों के लिए भी बेहद खास होते हैं. ऐसे में इन्हीं दिनों में रखी गई समझदारी और फीलिंग्स, रिश्ते की नींव, फ्यूचर में रिश्ते को मजबूत बनाती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता भी प्यार, विश्वास और सम्मान से भरा रहे, तो इन 3 बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है. 

 

आपस में खुलकर बात करें 
रिश्ते की नींव मजबूत करना बेहद जरूरी है और खुलकर बातचीत करना आपकी मदद कर सकता है. नई शादी में अक्सर लोग अपने मन की बात नहीं कहते, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. ऐसे में अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की कोशिश करें, चाहे वह आपकी पसंद-नापसंद हो या किसी बात को लेकर मनमुटाव. इसके साथ-साथ अपनी बातों को कहने के साथ अपने पार्टनर की बातों को धैर्य से सुनने और समझने की भी कोशिश करें. 

एक-दूसरे का सम्मान करें
किसी ने सही कहा है कि प्यार हो न हो, एक रिश्ते में एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करने से रिश्ता खुशहाली से चलाया जा सकता है. ऐसे में रिश्ते में प्यार जितना जरूरी है, सम्मान भी उतना ही जरूरी है. नई शादी में कई बाद हम ये चीज को समझ नहीं पाते हैं और मस्ती मजाक में रिस्पेक्ट की लाइन पार कर देते हैं. ऐसे में अपने पार्टनर की बातें, फैसले और फीलिंग्स को समझें और उनका सम्मान करें. जब आप अपने पार्टनर की इज्जत करेंगे, तो वो भी आपको उतना ही सम्मान देगा. 

 

समय दें
रिश्ते के शुरुआती दौर में एक दूसरे को समय देना बेहद जरूरी है. आज के समय में भागदौड़ वाली जिंदगी में जी रहे लोग, एक-दूसरे को समय ही नहीं हे पाते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर को ज्यादा समय दें, जिससे रिश्ते को मजबूत बनाया जा सके. कितनी भी बिजी रहें, लेकिन दिन का पुल समय एक-दूसरे के साथ बिताएं, साथ ही खाना साथ खाएं, टहलने जाएं या साथ में कोई फिल्म देखें.

;