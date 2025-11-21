Advertisement
trendingNow13013355
Hindi Newsरिलेशनशिप

प्यार नहीं पड़ेगा कभी फीका! रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए अपनाएं ये 3 आदतें

Relationship Tips: एक अच्छी रिश्ता आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है. लेकिन रिश्ते को खुशहाल बनाना इतना आसान नहीं होता. इस खबर में हम आपको ऐसी आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाने के आपका रिश्ता खुशहाल बन सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्यार नहीं पड़ेगा कभी फीका! रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए अपनाएं ये 3 आदतें

Relationship Advice: एक मजबूत और खुशहाल रिश्ता इंसान की जिंदगी को बेहद खूबसूरत बन सकता है. लेकिन समय के साथ-साथ प्यार की चमक भी कहीं खो जाती है. इसके लिए दोनों पार्टनर्स को कुछ आदतें अपनाना जरूरी होता है. आपको बता दें, प्यार सिर्फ बड़े सरप्राइज या रोमांटकि डेट्स से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से मजबूत होता है. इस खबर में हम ऐसी 4 आसान आदतें बताएंगे, जो रिश्ते को हमेशा गर्माहट बना सकता है. 

 

रोज एक-दूसरे के लिए थोड़ा समय निकालें 
भले ही आप कितने बिजी क्यों न हों, लेकिन एक-दूसरे को समय देना बेहद जरूरी होता है. चाहे घंटेभर का समय हो, आधे घंटे का या सिर्फ 10 मिनट ही क्यों न हो. लेकिन एक दूसरे को हर रोज समय देना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में हर रोज कुछ समय फोन, टीवी या सोशल मीडिया से दूर बैठकर एक-दूसरे से बातें करना रिश्ता मजबूत करता है. इस वक्त एक-दूसरे से दिन भर की बातें शेयर करें.

Add Zee News as a Preferred Source

 

एक-दूसरे की छोटी बातों का सम्मान करें
रिश्ता खूबसूरत तब बनता है, जब दोनों पार्टनर एक-दूसरे की फीलिंग्य और राय की कदर करने लगें. एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातें जैसे पसंद, नापसंद, आदतें या काम करने के तरीकों को हल्दे में न लें. केवल बड़ी बातों से सम्मान नहीं दी जाती है, बल्कि रोजमर्रा की चीजों में भी आप एक-दूसरे को सम्मान दे सकते हैं. ऐसे में एक-दूसरे की बातें सुने और समझे, तो प्यार अपने आप गहरा हो जाएगा. 

 

तारीफ करना
अक्सर समय के साथ-साथ रिश्ते में एक दूसरे को तारीफें देना गायब होने लगती हैं, जबकि तारीफ करना या थैंक्यू बोलना जैसी छोटी बातें दिल जीत लेती है. ऐसे में पार्टनर के पहनावे, मेहनत, काम या किसी अच्छी आदतों की सच्ची तारीफ करें. इससे रिश्ते में मिठास आता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Relationship tipsrelationship advice

Trending news

क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा