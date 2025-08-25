ब्रेकअप के बाद आती है Ex की याद? जानें खुद को मैसेज करने से कैसे रोकें
ब्रेकअप का समय किसी भी इंसान के लिए बेहद खराब समय होता है. ब्रेकअप के दौरान इंसान का दिल और दिमाग काम नहीं करता है, ऐसे में कई बार अपने एक्स को मैसेज करने की गलती कर बैठते हैं. आइए जानते हैं एक्स को मैसेज करने से खुद को कैसे रोकें. 

 

Aug 25, 2025
ब्रेकअप किसी भी इंसान की लाइफ का खराब समय होता है. ब्रेकअप के दौरान इंसान दिल और दिमाग की वजह से उलझन में रहता है. ब्रेकअप के बाद मन में कई बार ख्याल आता है कि आखिरी बार बात करें, क्या पता चीजें ठीक हो जाएं. ऐसे में बार-बार एक्स मैसेन का मन करता है. लेकिन एक्स से बात करने के बाद दर्द बढ़ता है. आइए जानते हैं एक्स को मैसेज करने से खुद को कैसे रोकें. 

खुद से करें सवाल 
अगर आपका बार-बार मन करता है एक्स से बात करने का या मैसेज करने का तो सबसे पहले खुद से सवाल करें. खुद से बात करें कि क्या आप फिर से मेंटल पीस खराब करने के लिए तैयार है. सामने वाला आपी कद्र नहीं करता है तो बार-बार मैसेज करके खुद को चोट क्यों पहुंचाना. 

मोबाइल फोन से बना लें दूरी 
अगर आपका एक्स को मैसेज करने का मन कर रहा है तो आप मोबाइल फोन से दूरी बना लें. अगर आपको रोना आता है तो रो लें लेकिन एक्स को मैसेज ना करें. ब्रेकअप का दर्द आसान नहीं होता है लेकिन इस दर्द से राहत पाने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. 

बाउंड्री बनाएं 
अपनी बाउंड्री बनाएं. खुद को याद दिलाएं कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में आखिरी इंसान नहीं है. दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपके प्यार करते हैं आपकी क्रद करते हैं. ऐसे में कई लोग हैं जो आपको खुश रखेंगे ऐसे में एक्स के पीछे जाना गलती है. 

अपने मन को समझाएं 
आप अपने मन को समझाएं और बात साफ कर लें कि उनके दिल में आपके लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं है. ऐसे इंसान के पीछे अपना समय बर्बाद क्यों करना जो आपकी परवाह नहीं करता है. समय बहुत ज्यादा कीमती होता ऐसे में उस इंसान पर अपना समय बर्बाद ना करें जो आपको चाहता ही ना हो. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

