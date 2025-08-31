पार्टनर के लिए कहीं टॉक्सिक तो नहीं बनते जा रहे आप? जानें वो 4 आदतें जो रिश्ते में घोल सकती है जहर
Advertisement
trendingNow12903768
Hindi Newsरिलेशनशिप

पार्टनर के लिए कहीं टॉक्सिक तो नहीं बनते जा रहे आप? जानें वो 4 आदतें जो रिश्ते में घोल सकती है जहर

Toxic Habits in Relationship: प्यार और केयर समझकर हम जाने-अनजाने में कई ऐसी चीजें करने लगते हैं, जो रिश्ते में जहर घोलने का काम कर सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पार्टनर के लिए कहीं टॉक्सिक तो नहीं बनते जा रहे आप? जानें वो 4 आदतें जो रिश्ते में घोल सकती है जहर

Toxic Relationship: एक अच्छे रिश्ते में प्यार, रिस्पेक्ट और भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन कई बार हम जाने-अनजाने में अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं, जो उन्हें तकलीफ देती है. हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार और केयर में ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन असल में यह आपके रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक हो जाता है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपको एक टॉक्सिक पार्टनर बनाती हैं. 

 

शक करना
कई लोगों को शक करने की आदत होती है. ऐसे लोग खासकर अपने पार्टनर की हर बात कर शक करते हैं. अगर आप भी अपने पार्टनर के फोन चेक करते हैं, बार-बार ऐसे सवाल करते हैं कि कहा हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो ये केयर नहीं, बल्कि ओवरपजेसिवनेस है. आपको बता दें, शक किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कंट्रोलिंग नेचर
हर समय अपने पार्टनर को कंट्रोल करना भी अच्छी आदत नहीं होती है. लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर की लाइफ का हर फैसला खुद लेना चाहते हैं. उनके हर फैसले में दखल देते हैं. क्या आप भी उन लोगों में हैं, जो अपने पार्टनर को बताते हैं कि उन्हें क्या पहनना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है? अगर ऐसा है, तो ये कंट्रोलिंग नेचर है, ऐसा करने से सामने वाले का रिश्ते में दम घोंट सकता है. 

 

बात-बात पर गुस्सा
रिलेशनशिप में कुछ लोग बात-बात पर नाराज हो जाते हैं. ये आदत भी आपके रिश्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिल्लाना या नाराज होना आपकी टॉक्सिकनेस को दिखाता है. इससे आपके पार्टनर के अंदर डर बन जाएगा और वह आपसे खुल कर बात नहीं कर पाएंगे. 

 

इमोशनल ब्लैकमेल
कई लोगों अपने रिलेशनशिप में इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं कि "अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करना होगा" या "मेरे लिए इसे छोड़े दो". ऐसी चीजें करना बिल्कुल भी सही नहीं है. ये सामने वाले इंसान को रिश्ते में दबाव महसूस कराता है.

ये भी पढ़ें - कहीं आप भी तो ब्रेकअप के बाद नहीं कर रहे ये काम? बिल्कुल बना लें दूरी, वरना जिंदगी भर रहेगा अफसोस

 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

toxic habits in relationshipRelationship tips

Trending news

'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
;