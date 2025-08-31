पार्टनर के लिए कहीं टॉक्सिक तो नहीं बनते जा रहे आप? जानें वो 4 आदतें जो रिश्ते में घोल सकती है जहर

Toxic Relationship: एक अच्छे रिश्ते में प्यार, रिस्पेक्ट और भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन कई बार हम जाने-अनजाने में अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं, जो उन्हें तकलीफ देती है. हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार और केयर में ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन असल में यह आपके रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक हो जाता है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपको एक टॉक्सिक पार्टनर बनाती हैं.

शक करना

कई लोगों को शक करने की आदत होती है. ऐसे लोग खासकर अपने पार्टनर की हर बात कर शक करते हैं. अगर आप भी अपने पार्टनर के फोन चेक करते हैं, बार-बार ऐसे सवाल करते हैं कि कहा हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो ये केयर नहीं, बल्कि ओवरपजेसिवनेस है. आपको बता दें, शक किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर सकती है.

कंट्रोलिंग नेचर

हर समय अपने पार्टनर को कंट्रोल करना भी अच्छी आदत नहीं होती है. लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर की लाइफ का हर फैसला खुद लेना चाहते हैं. उनके हर फैसले में दखल देते हैं. क्या आप भी उन लोगों में हैं, जो अपने पार्टनर को बताते हैं कि उन्हें क्या पहनना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है? अगर ऐसा है, तो ये कंट्रोलिंग नेचर है, ऐसा करने से सामने वाले का रिश्ते में दम घोंट सकता है.

बात-बात पर गुस्सा

रिलेशनशिप में कुछ लोग बात-बात पर नाराज हो जाते हैं. ये आदत भी आपके रिश्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिल्लाना या नाराज होना आपकी टॉक्सिकनेस को दिखाता है. इससे आपके पार्टनर के अंदर डर बन जाएगा और वह आपसे खुल कर बात नहीं कर पाएंगे.

इमोशनल ब्लैकमेल

कई लोगों अपने रिलेशनशिप में इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं कि "अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करना होगा" या "मेरे लिए इसे छोड़े दो". ऐसी चीजें करना बिल्कुल भी सही नहीं है. ये सामने वाले इंसान को रिश्ते में दबाव महसूस कराता है.

