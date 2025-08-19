रिश्ते में जहर घोल सकती है ये आपकी ये टॉक्सिक आदतें, ब्रेकअप से पहले खुद में करें सुधार
Advertisement
trendingNow12887055
Hindi Newsरिलेशनशिप

रिश्ते में जहर घोल सकती है ये आपकी ये टॉक्सिक आदतें, ब्रेकअप से पहले खुद में करें सुधार

Relationship Tips: रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाना बेहद जरूरी है. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में हम कई ऐसी चीजें कर देते हैं, जो रिश्ते में जहर घोल सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे आदतों के बारे में बताएंगे.

 

Reported By:  Reetika Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिश्ते में जहर घोल सकती है ये आपकी ये टॉक्सिक आदतें, ब्रेकअप से पहले खुद में करें सुधार

Relationship Toxic Habits: एक अच्छा रिश्ता प्यार, भरोसा और समझदारी पर टिका होता है. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में हम कई ऐसी चीजें कर देते हैं, जो हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचा देती है. हालांकि समय रहते इन्हें बदला जाए, तो रिश्ते को बचाया जा सकता है. बस शर्त है, कि व्यक्ति अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करे. इस खबर में हम आपको ऐसे टॉक्सिक आदतों के बारे में बताएंगे, जो रिश्ते में जहर घोलने का काम कर सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसी टॉक्सिक आदतों के बारे में बताएंगे.

 

शक करना
एक अच्छे रिश्ते को आपकी शक करने की आदत खराब कर सकती है. पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा शक करना रिश्ते के लिए खतरनाक हो जाता है. पार्टनर की हर कॉल, मैसेज या मूवमेंट पर नजर रखना, रिश्ते में रहते-रहते दम घोंटने जैसा हो सकता है. ऐसे में अपने पार्टनर पर भरोसा करना सीखें, भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है. भरोसे के हिलने से, रिश्ता कमजोर हो जाता है.

 

जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना
कुछ लोग अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पसंद करते हैं. लेकिन हर चीज पर कंट्रोल करना- वो क्या पहने, किससे मिले, किससे बात करें, कहां जाएं, कहां न जाएं आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता है. ऐसा करने से धीरे-धीरे रिश्ता बोझ लगने लगता है. प्यार में फ्रीडम और स्पेस भी बेहद जरूरी होता है. 

 

छोटी बातों को बड़ा बनाना
हर छोटी-छोटी बातों का मुद्दा बना कर उसपर झगड़ना भी आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता. इससे रिश्ते में कड़वाहर भर जाता है. कभी-कभी चीजों को इग्नोर करना और हंसी-मजाक में टाल देना ज्यादा बेहद होता है. यह एक हेल्दी रिश्ते की निशानी होती है. रिश्ते में लगातार झगड़े होना, आपके रिश्ते को खराब कर सकता है. 

 

पार्टनर की फीलिंग्स को न समझना
कई बार हम रिश्ते में अपने पार्टनर को फीलिंग्स को इग्नोर करने लगते हैं, ऐसा करना धीरे-धीरे आपके रिश्ते में दूरी बना सकता है. रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पार्टनर की फीलिंग्स को समझना बेहद जरूरी है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Relationship tipsrelationship toxic habits

Trending news

एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
;