Advertisement
trendingNow12943050
Hindi Newsरिलेशनशिप

मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है ट्रॉमा बॉन्ड, जानें क्या है इस टॉक्सिक बिहेवियर का मतलब

Trauma Bond Meaning: आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसे शब्द वायरल होते हैं जिनका मतलब कई बार काफी गहरा होता है. इन्हीं शब्दों में से एक है ट्रॉमा बॉन्ड. पिछले कुछ दिनों से कई इंफ्लूएंसर ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में अपनी रिल्स पर बात करते नजर आ रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे ट्रॉमा बॉन्ड का मतलब क्या होता है और क्यों हर रिश्ते में आजकल इस बॉन्ड को देखा जा रहा है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है ट्रॉमा बॉन्ड, जानें क्या है इस टॉक्सिक बिहेवियर का मतलब

आए दिन सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चीजें वायरल हो रही होती है. इनमें से कई ऐसी चीजें होती हैं जो किसी काम की नहीं होती है. बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसे लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है. इन्ही वायरल चीजों में से एक है ट्रॉमा बॉन्ड. आजकल ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. कई लोगों को पता भी नहीं है कि आखिर ये क्या है. आज हम आपको बताएंगे ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है और क्यों ये आजकल हर रिशमें में पाया जाता है.

क्या है ट्रॉमा बॉन्ड
ट्रॉमा बॉन्ड एक ऐसी परिस्थिति को कहते हैं जिसमें दो लोग एक ऐसे रिश्ते में होते हैं जिसमें किसी एक को पता होता है कि दूसरा व्यक्ति उनका इस्तेमाल कर रहा है या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को पता होता है कि वो ट्रॉमा बॉन्ड का शिकार हैं पर वो उस रिश्ते से दूर नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें उस रिश्ते के टूट जाने का डर सताने लग जाता है.

हर रिश्ते में पाया जाता है
ट्रॉमा बॉन्ड हर तरह के रिश्ते में पाया जाता है चाहे रिश्ता रोमांटिक हो या पारिवारिक. आजकल कई ऑफिशियल रेलेशन में भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं. कई बार नौकरी जाने के डर या बॉस का अपमान न हो इस डर की वजह से लोग काम का प्रेशर हैंडल करते रहते हैं. ऑफिस के बाकी लोग इस चीज को देख भी सकते हैं और महसूस भी कर रहे होते हैं पर कोई किसी से कुछ नहीं कहता है और इस टॉक्सिक बिहेवियर को झेल रहा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback
 

डिसफंक्शनल कनेक्शन
ट्रॉमा बॉन्ड एक तरह का डिसफंक्शनल कनेक्शन है जो लोगों के बुरे बरताव या कई तरह के अब्यूज को झेलने को बोला जाता है. ये अब्यूज यानी शोषण कई तरह के हो सकते हैं जैसे मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, एमोशनल अब्यूज और सेक्शूअल अब्यूज. कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त आपसे किसी की बुराई करता है और उसके साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में बताता है पर जब आप उनसे कहते है कि ऐसे रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए तो आपके दोस्त को हिचकिचाहट होने लगती है. इसी तरह के कंडीशन को टॉक्सिक बिहेवियर झेलना कहा जाता है जिसमें लोग रिश्ते में खुश भी नहीं होते हैं और उस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं.

टॉक्सिक बिहेवियर
कई केस में ऐसा भी होता है कि विक्टिम यानी पीड़ित जो टॉक्सिक बिहेवियर को झेल रहा है उसे ये पता भी नहीं होता है कि वो ट्रॉमा बॉन्ड का शिकार हो चुका होता है. बहुत से ऐसे पीड़ित भी होते हैं जो ट्रॉमा बॉन्ड को केवल इसलिए झेल रहे होते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को खत्म करने के बाद क्या होगा ये नहीं सोच पाते हैं या सोचना ही नहीं चाहते हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

trauma bond meaningToxic Relationshiptrauma bondingmental health

Trending news

इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
;