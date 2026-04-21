Advertisement
trendingNow13187447
Hindi Newsरिलेशनशिपशादी की ये सच्चाई, जो कि हनीमून पीरियड के बाद भी चलती है पता, झटके में टूट जाती है शादी!

शादी की ये सच्चाई, जो कि हनीमून पीरियड के बाद भी चलती है पता, झटके में टूट जाती है शादी!

शादी में प्यार और रोमांस बेहद जरूरी है. लेकिन हनीमून पीरियड के बाद कुछ ऐसी सच्चाई सामने आती है जिससे पता चलता है कि शादी फिल्मी स्टोरी नहीं है. आइए जानते हैं शादी के बाद कौन-कौन सी सच्चाई पता चलती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी की ये सच्चाई, जो कि हनीमून पीरियड के बाद भी चलती है पता, झटके में टूट जाती है शादी!

शादी एक ऐसा रिश्ता में जिसमें प्यार, रोमांस और जिंदगी भर का साथ देने जैसे अच्छे ख्याल आते हैं. शादी के बाद डेट्स, मेहंगी गिफ्ट और हनीमून पर जाना हर किसी को अच्छा लगता है. शादी के शुरुआती कुछ महीने का समय किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है. ऐसा लगता है जैसे परियों की दुनिया में हो, लेकिन जब हनीमून का खुमार उतरता है तो फिर शुरुआत होती है असली जिंदगी की है. 

शादी और सच्चाई 

फिल्मों वाली शादी और रियल लाइफ की शादी में बहुत ज्यादा अंतर होता है. शादी के बाद कुछ ऐसी बाते सामने आती है जिसे जानने के बाद कुछ ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बाद कपल के बीच लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है. 

रोमांस नहीं जिम्मेदारी 

हनीमून पीरियड तक प्यार नजर आता है. एक दूसरे में खोए रहना और एक दूसरे की तारीफ करना, लेकिन जब आप अपनी आम जिंदगी में वापस लौटते हैं, तो समझ आता है कि प्यार काफी नहीं है. घर का राशन भी लाना है, बिजली का बिल भी भरना है. घर की जिम्मेदारी भी बांटनी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

छोटी-छोटी बातों पर झगड़े 

ऐसा नहीं होता है कि दो लोगों के बीच लड़ाई ना हो, यह आपकी गलतफहमी है. दो अलग-अलग सोच के लोग एक साथ रहने का फैसला लेते हैं. तो मतभेद तो होगा ही. वीकेंड पर कहां जाना है, घर में किस कलर का पेंट होगा, कौन से दोस्त घर आने चाहिए और कौन से दोस्त घर नहीं आने चाहिए. इन छोटी-छोटी बातों पर बहस होना शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है. 

पैसों पर बात करना 

रिश्ते में प्यार के साथ-साथ पैसा भी बेहद जरूरी है. घर के खर्चे मैनेज करना, सेविंग्स के बारे में बात करना. हनीमून पीरियड के बाद कपल्स को पता चलता है कि पैसों को लेकर उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है. कोई पैसा बचाना चाहता है तो कई खर्च करना. पैसों पर खुलकर बात ना करने की वजह से भी रिश्ते में दरार आ सकती है. 

 

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestylerelationships

Trending news

नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
baisaran valley
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
West Bengal Assembly Elections 2026
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
Ahmedabad Murder
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
Supreme Court
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार
Punjab news
पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार
मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया
West Bengal Election 2026
मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया
ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, भारत में भी हुआ हादसा; Explained
Iran and US War
ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, भारत में भी हुआ हादसा; Explained
'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव
West Bengal
'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव
तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी
keralam
तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी