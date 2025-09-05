धोखे से कम नहीं है रिलेशनशिप में Cookie Jarring, आप न हो जाएं शिकार, ऐसे पहचानें पार्टनर की हरकतें

Cookie Jarring: रिलेशनशिप की दुनिया में आजकल कई नए-नए शब्द सामने आ रहे हैं, जो रिश्तों की जटिलताओं को साफ करते हैं. इन्हीं में से एक है “कुकी जारिंग”. ये लफ्ज सुनने में भले ही मीठा लगे, लेकिन असल में यह एक नेगेटिव पैटर्न है, जिससे आपके रिश्ते पर गहरा असर पड़ सकता है. अगर वक्त रहते इसको पहचाना न जाए, तो आप लंबे समय तक एक झूठी उम्मीद में फंसे रह सकते हैं.

क्या है कुकी जारिंग?

कुकी जारिंग का मतलब है, जब आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी बैकअप के तौर पर किसी और से बातचीत करता है. आसान भाषा में कहें तो जैसे कुकी जार में कुकीज बैकअप के लिए रखी जाती हैं, वैसे ही कुछ लोग अपने पार्टनर के अलावा किसी और को भी ऑप्शन के तौर पर संभालकर रखते हैं. वे कभी पूरी तरह से सीरियस नहीं होते, लेकिन आपको ये महसूस कराते रहते हैं कि वे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं.

क्यों करते हैं लोग कुकी जारिंग?

इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे:-

1. कमिटमेंट का डर: ऐसे लोग लंबे समय तक किसी एक रिश्ते में बंधने से डरते हैं.

2. इनसिक्योरिटी: उन्हें लगता है कि अगर एक रिश्ता टूट जाए तो उनके पास दूसरा ऑप्शन तैयार रहना चाहिए.

3. एगो बूस्ट: कई बार लोग केवल अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए दूसरों को झूठी उम्मीदें देते हैं.

4. सीरियस न होना: कुछ लोग रिलेशनशिप को टाइमपास की तरह लेते हैं, जिसमें कुकी जारिंग आम है.

कुकी जारिंग को पहचानने के इशारे

अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं आप इसके शिकार तो नहीं, तो इन इशारों को गौर से देखें, जैसे:-

1. आपसे लिमिटेड बातचीत: आपका पार्टनर ज्यादा समय देने की बजाय बहाने बनाता है.

2. सोशल मीडिया पर सीक्रेसी: वो अपने फोन या सोशल मीडिया अकाउंट्स छुपाते हैं.

3. कमिटमेंट से बचना: शादी या फ्यूचर प्लानिंग की बात आते ही टॉपिक बदल देते हैं.

4. मूड स्विंग्स: कभी बहुत केयरिंग तो कभी पूरी तरह दूर हो जाना.

5. इंट्यूशन: आपको बार-बार लगता है कि कोई तीसरा शख्स बीच में है.

इससे रिश्ते पर क्या असर पड़ता है?

कुकी जारिंग रिश्ते में भरोसे की नींव को तोड़ देती है. जो इंसान इसका विक्टिम होता है वो इनसिक्योर महसूस करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस और इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है. लंबे समय तक ऐसे रिलेशन में रहने से डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

कैसे करें बचाव?

1. खुलकर बातचीत करें: अगर आपको शक है, तो सीधे सवाल पूछें और क्लैरिटी मांगें.

2. रेड फ्लैग को नजरअंदाज न करें: छोटी-छोटी बातों को हल्के में न लें.

3. सेल्फ-वर्थ को पहचानें: याद रखें, आप ऐसे रिश्ते के हकदार हैं जिसमें आपको इज्जत और भरोसा मिले.

4. जरूरत पड़े तो दूरी बनाएं: अगर बार-बार सच सामने आ रहा है, तो उस रिश्ते से निकलना ही बेहतर है.