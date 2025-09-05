धोखे से कम नहीं है रिलेशनशिप में Cookie Jarring, आप न हो जाएं शिकार, ऐसे पहचानें पार्टनर की हरकतें
Advertisement
trendingNow12909870
Hindi Newsरिलेशनशिप

धोखे से कम नहीं है रिलेशनशिप में Cookie Jarring, आप न हो जाएं शिकार, ऐसे पहचानें पार्टनर की हरकतें

रिलेशनशिप में कुकी जारिंग एक खतरनाक पैटर्न है जो आपके इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है. जरूरी है कि आप वक्त रहते इसे पहचानें और सही कदम उठाएं. अगर रिश्ते में भरोसा न हो, तो बॉन्डिंग लंबी नहीं चल सकती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धोखे से कम नहीं है रिलेशनशिप में Cookie Jarring, आप न हो जाएं शिकार, ऐसे पहचानें पार्टनर की हरकतें

Cookie Jarring: रिलेशनशिप की दुनिया में आजकल कई नए-नए शब्द सामने आ रहे हैं, जो रिश्तों की जटिलताओं को साफ करते हैं. इन्हीं में से एक है “कुकी जारिंग”. ये लफ्ज सुनने में भले ही मीठा लगे, लेकिन असल में यह एक नेगेटिव पैटर्न है, जिससे आपके रिश्ते पर गहरा असर पड़ सकता है. अगर वक्त रहते इसको पहचाना न जाए, तो आप लंबे समय तक एक झूठी उम्मीद में फंसे रह सकते हैं.

क्या है कुकी जारिंग?
कुकी जारिंग का मतलब है, जब आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी बैकअप के तौर पर किसी और से बातचीत करता है. आसान भाषा में कहें तो जैसे कुकी जार में कुकीज बैकअप के लिए रखी जाती हैं, वैसे ही कुछ लोग अपने पार्टनर के अलावा किसी और को भी ऑप्शन के तौर पर संभालकर रखते हैं. वे कभी पूरी तरह से सीरियस नहीं होते, लेकिन आपको ये महसूस कराते रहते हैं कि वे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं.

क्यों करते हैं लोग कुकी जारिंग?

Add Zee News as a Preferred Source

इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे:-

1. कमिटमेंट का डर: ऐसे लोग लंबे समय तक किसी एक रिश्ते में बंधने से डरते हैं.

2. इनसिक्योरिटी: उन्हें लगता है कि अगर एक रिश्ता टूट जाए तो उनके पास दूसरा ऑप्शन तैयार रहना चाहिए.

3. एगो बूस्ट: कई बार लोग केवल अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए दूसरों को झूठी उम्मीदें देते हैं.

4. सीरियस न होना: कुछ लोग रिलेशनशिप को टाइमपास की तरह लेते हैं, जिसमें कुकी जारिंग आम है.

कुकी जारिंग को पहचानने के इशारे

अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं आप इसके शिकार तो नहीं, तो इन इशारों को गौर से देखें, जैसे:-

1. आपसे लिमिटेड बातचीत: आपका पार्टनर ज्यादा समय देने की बजाय बहाने बनाता है.

2. सोशल मीडिया पर सीक्रेसी: वो अपने फोन या सोशल मीडिया अकाउंट्स छुपाते हैं.

3. कमिटमेंट से बचना: शादी या फ्यूचर प्लानिंग की बात आते ही टॉपिक बदल देते हैं.

4. मूड स्विंग्स: कभी बहुत केयरिंग तो कभी पूरी तरह दूर हो जाना.

5. इंट्यूशन: आपको बार-बार लगता है कि कोई तीसरा शख्स बीच में है.

इससे रिश्ते पर क्या असर पड़ता है?
कुकी जारिंग रिश्ते में भरोसे की नींव को तोड़ देती है. जो इंसान इसका विक्टिम होता है वो इनसिक्योर महसूस करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस और इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है. लंबे समय तक ऐसे रिलेशन में रहने से डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

कैसे करें बचाव?

1. खुलकर बातचीत करें: अगर आपको शक है, तो सीधे सवाल पूछें और क्लैरिटी मांगें.

2. रेड फ्लैग को नजरअंदाज न करें: छोटी-छोटी बातों को हल्के में न लें.

3. सेल्फ-वर्थ को पहचानें: याद रखें, आप ऐसे रिश्ते के हकदार हैं जिसमें आपको इज्जत और भरोसा मिले.

4. जरूरत पड़े तो दूरी बनाएं: अगर बार-बार सच सामने आ रहा है, तो उस रिश्ते से निकलना ही बेहतर है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

relationshipCookie Jarring

Trending news

400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
;