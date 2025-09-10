क्या है 'Date Them Till You Hate Them' रिलेशनशिप ट्रेंड, लोगों को क्यों आ रहा है पसंद!
क्या है 'Date Them Till You Hate Them' रिलेशनशिप ट्रेंड, लोगों को क्यों आ रहा है पसंद!

Date Them Till You Hate Them Meaning: आज के समय में रिलेशनशिप्स के नए-नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं. कभी सिचुएशनशिप तो कभी स्लो फैशन, वहीं इन दिनों नया ट्रेंड काफी तेजी से वायरल हो रहा है.आइए जानते हैं इस ट्रेंड के बारे में. 

 

Sep 10, 2025
क्या है 'Date Them Till You Hate Them' रिलेशनशिप ट्रेंड, लोगों को क्यों आ रहा है पसंद!

Date Them Till You Hate Them Meaning: रिलेशनशिप्स में इन दिनों कई ट्रेंड देखने को मिलते हैं. नैनो शिप, सिचुएशनशिप, स्लो फैशन आदि.  वहीं सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जाते हैं यंग लोगों को 'डेट देम टिल यू हेट दम' ट्रेंड क्यों पसंद आ रहा है. इस ट्रेंड का नाम से ही समझ आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ तब तक रिलेशनशिप में रहें जब तक उनकी छोटी-छोटी आदतों से परेशान होकर या फिर ऊब कर ब्रेकअप का फैसला आसानी से हो जाए. 

'Date Them Till You Hate Them' क्या है ट्रेंड 
आज के समय में यह ट्रेंड यग लोगों में देखने को मिल रहा है. रिलेशनशिप के इस ट्रेंड में कपल एक दूसरों को तब तक डेट करते हैं जब तक एक दूसर से ऊब ना जाएं. ऐसे में ब्रेकअप करना आसान होता है इस ट्रेंड में कप अपनी समस्या और मुश्किल के बारे में बातचीत की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अनदेखा कर बढ़ने के लिए देते हैं. जब तक कंडीशन हाथ से बाहर ना हो जाए. कुछ  लोग इस ट्रेंड को अपना रहे हैं वहीं इस सपोर्ट भी कर रहे हैं. 

इस ट्रेंड के फायदे 
इस ट्रेंड के पीछे का सबसे बड़ा फायदा इमोशनल सेफ्टी है. ब्रेकअप का दर्द काफी मुश्किल होता है. 'हेट देम टिल यू हेट देम' एक तरह का इमोशनल प्लानिंग है. इसमें जानबूझकर  नेगेटिविटी को बढ़ाई जाती है ताकि इंसान खुद को ब्रेकअप के लिए तैयार कर सकें. ब्रेकअप का दिन जब आता है तो वह अपने पार्टनर के साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुका होता है. इसी वजह से उसे दर्द ज्यादा महसूस नहीं होता है. 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 
इस ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कुछ लोगों इस ट्रेंड के सपोर्ट में हैं तो वहीं कुछ लोगों को यह ट्रेंड पसंद नहीं आ रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि यह बहुत ही सेल्फिश और इमोशनली खराब है, यह रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की कमी और इमेच्योरिटी को दिखाा है.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

;