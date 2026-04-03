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Gen Z के बीच अब बदल गया डेटिंग का तरीका, जानिए आखिर क्या है ये 'Delulu Dating?'

What Is Delulu Dating: आजकल के डिजिटल दौर में सब चीजें तेजी से बदलती जा रही है. Gen Z की दुनिया में भी डेटिंग करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है. अब युवाओं के बीच में 'Delulu Dating? का ट्रेंड बढ़ गया है. आइए आपको बताते हैं आखिर ये है क्या जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:39 AM IST
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Gen Z के बीच अब बदल गया डेटिंग का तरीका, जानिए आखिर क्या है ये 'Delulu Dating?'

What Is Delulu Dating:  आजकल के इस डिजिटल दौर के Gen Z जमाने में हर समय कुछ ना कुछ तेजी से बदलता रहता है, जो सभी के लिए थोड़ा सा अलग और बदलाव से भरा हो जाता है.  युवाओं के बीच तेजी इस समय तेजी से Delulu Dating वायरल हो रहा है, जिसमें प्यार करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है. ये तरीका रिलेशनशिप की नई सोच को दिखाता है.  पहले के समय इस तरह से कुछ भी नहीं होता था लोगों बिना कुछ देखे ही प्यार में पड़ जाते थे और फिर जिंदगी भर साथ रहने का फैसला ले लेते थे लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है आइए आपको इसके बारे में बताते हैं आखिर ये है क्या.
 

क्या है 'Delulu Dating'?

 ये एक ऐसा डेटिंग ट्रेंड है, जिसमें सामने वाला कुछ प्यार में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है फिर भी ये उम्मीदें लगाना कि सब एक दिन ठीक हो जाएगा और फिर भी रिश्ते को निभाते रहना इसको ही कहते हैं Delulu Dating और लोग इसको फॉलो करके बेहद ही खुश नजर आते हैं. इसको लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं. 
 

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क्यों  Gen Z में बढ़ रहा इसका क्रेज?

ये डेटिंग Gen Z लोग काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ये काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल भी अब नहीं करते हैं और हर रिश्ते की अलग-अलग तरीके से नई-नई शुरूआत करना चाहते हैं, जिससे पॉजिटिव चीजें रहें और सामना वाला छोड़कर भी ना जाए. Gen Z  भी इस वायरल ट्रेंड को अपनाकर काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं और खुद को हमेशा सही हो जाने का दिलासा दिलाते हैं, लेकिन ये बदलते समय के साथ-साथ आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है.  
 

इसका क्या असर पड़ सकता है?

ये डेटिंग Gen Z के बीच खूब वायरल है, जिनकी सोच भी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है. आपको ये उम्मीद रखने वाली चीजें सुकून तो दे सकती है लेकिन समय के बढ़ने के साथ-साथ ये आपको मेंटली कमजोर भी कर सकती है. रिश्ते में बार-बार निराशा मिलने से आपको अजीब भी लगने लग सकता है और आप हट भी हो सकते हैं.समय रहते ही आपको चीजे समझकर इन सभी चीजों से बाहर निकाल जाना चाहिए वरना आपको आगे चलकर किसी इंसान पर भरोसा नहीं पाएगा. इसका असर भी आपके दिमाग पर काफी ज्यादा बुरा पड़ सकता है. 
 

(ये भी पढ़ें:  क्या है गर्लफ्रेंड को घरवालों से मिलवाने का एक सही समय? )
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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