खुल्लम खुल्ला बात करेंगे हम दोनों.. जानिए क्या है Gen Z का नया डेटिंग ट्रेंड Hardballing

जेन जी ने रिलेशनशिप के कई ऐसे टर्म सामने लाए हैं, जो पहले काफी कम सुनने को मिलते थे, ऐसा ही एक तरीका है हार्डबॉलिंग, जिसके बारे में जानना दिलचस्प है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:48 AM IST
What is Hardballing: आजकल की युवा पीढ़ी यानी जेन जी (Gen Z) अपने रिश्तों और लाइफस्टाइल में पुराने पैटर्न से काफी अलग सोच रखती है. खासकर डेटिंग के मामले में उनके ट्रेंड्स तेजी से बदल रहे हैं. इन्हीं नए ट्रेंड्स में एक है हार्डबॉलिंग, जो सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर खूब चर्चा में है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह ट्रेंड है क्या, और यह आपकी जिंदगी और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है या नुकसानदेह? आइए जानते हैं.

क्या है हार्डबॉलिंग?

हार्डबॉलिंग का मतलब है रिश्ते में शुरुआत से ही अपनी एक्सपेक्टेशंस और इरादे बिल्कुल क्लियर रखना. यानी जब कोई शख्स डेटिंग शुरू करता है, तो वो पहले ही बता देता है कि उसे कैजुअल रिलेशन चाहिए या लंबे टाइम का सीरियस रिश्ता. इसमें कोई घुमावदार बातें नहीं होतीं और न ही सामने वाले को गलत उम्मीद दी जाती है. मिसाल के तौर पर, अगर कोई इंसान सिर्फ शादी के मकसद से डेटिंग करना चाहता है, तो वो शुरुआत में ही ये बात साफ कर देगा. वहीं, अगर कोई सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप चाहता है, तो वो भी बिना झिझक बता देगा.

Gen Z में क्यों हो रहा है पॉपुलर?

आज की जेनरेशन टाइम और इमोशंस दोनों को बहुत अहमियत देती है. वो फेक प्रॉमिस और अधूरी उम्मीदों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती. हार्डबॉलिंग उन्हें ईमानदार और क्लियर बातचीत का मौका देता है. इस ट्रेंड से गलतफहमियों और ब्रेकअप का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

हार्डबॉलिंग के फायदे

1. क्लैरिटी: दोनों पार्टनर्स को शुरुआत से ही पता रहता है कि रिश्ता कहां तक जाएगा.

2. वक्त की बचत: अगर इरादे मेल नहीं खाते तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है, जिससे टाइम और इमोशन वेस्ट नहीं होते.

3. ईमानदारी बढ़ती है: इसमें झूठ या सिक्रेसी की गुंजाइश नहीं रहती.

4. मेंटल पीस: रिश्ते को लेकर उलझन कम हो जाती है, जिससे स्ट्रेस नहीं होता.

हार्डबॉलिंग के नुकसान

1. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना: कभी-कभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी रिलेशनशिप को नेचुरल तरीके से बढ़ने नहीं देती.

2. फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है: हर चीज को रूल की तरह सेट करना रिश्ते को बोझिल बना सकता है.

3. सामने वाला दबाव महसूस कर सकता है: शुरुआत में ही सख्त शर्तें रखने से पार्टनर असहज हो सकता है.

आपके लिए अच्छा है या बुरा?
अगर आप उन लोगों में से हैं जो रिश्तों में ईमानदारी और क्लैरिटी चाहते हैं, तो हार्डबॉलिंग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. लेकिन अगर आप रिश्तों को धीरे-धीरे समझने और नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं, तो ये तरीका आपके लिए थोड़ा सख्त लग सकता है, क्योंकि कई लोग रिश्ते को धीरे-धीरे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, पहले ही सब पता हो, तो एक्साइटमेंट नहीं रह जाता.

