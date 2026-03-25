पत्नी उम्र में बड़ी हो, तो रिश्ते पर क्या पड़ता है असर

शादी केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवार, दो अलग सोच रखने वाले लोगों का मिलन होता है. भारतीय शादी के दौरान देखा जाता है कि लड़की की उम्र लड़के से छोटी होनी चाहिए. क्या पति हमेशा बड़ा होना जरूरी है. अगर पत्नी उम्र में बड़ी हो तो रिश्ते पर क्या असर पड़ता है.

क्या पत्नी की उम्र का ज्यादा होना समस्या है?

पहले समाज के अधिकतर लोगों में यह धारणा थी की पत्नी अगर रिश्ते में बड़ी होती है तो रिस्ते का संतुलन बिगड़ सकता है. वहीं आज का समय इस सोच से बाहर निकल रहा है. किसी भी शादी के लिए दोनों पार्टनर की उम्र से ज्यादा एक दूसरे के इमोशन, भावनाओं और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए.

उम्र नहीं मैच्योरिटी है जरूरी

भारतीय समाज की शादियों में लड़कियों की उम्र छोटी होती है. इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं. पहला तर्क, लड़के को करियर और आर्थिक रूप से स्थिर होने में समय लग जाता है. इसलिए शादी के समय उनका बड़ा होना जरूरी है. वहीं लड़कियों के लिए कहा जाता है कि लड़कियां कम उम्र में ही मैच्योर हो जाती है. इसलिए लड़के की उम्र बड़ी होनी चाहिए.

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आज के समय में लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है. आज के समय कई कपल में में पति-पत्नी की उम्र लगभग एक जैसी होती है. वही कुछ रिश्ते में लड़कियों की उम्र पति से ज्यादा है. किसी भी सफल रिश्ते के लिए उम्र का नहीं बल्कि मानसिक परिपक्वता, भावनात्मक समझ और जीवन का लक्ष्य मायने रखता है.

सफल शादी के लिए इन बातों का ध्यान रखें

कपल को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए.

कपल के बीच आपसी सम्मान और भरोसा होना चाहिए. क्योंकि सम्मान और भरोसा रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है.

बिना डरे और झिझक अपनी बात एक दूसरे के सामने रखना

पर्सनल स्पेस का सम्मान करना चाहिए.