मैसेज का देर से जवाब, फोन कॉल्स इग्नोर, जानें आपके पार्टनर की इस हरकत का मतलब

मैसेज या फिर कॉल पर बात करना किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाने का बड़ा जरिया होता है. कभी-कभी मैसेज का लेट रिप्लाई और फोन कॉल्स इग्नोर होना रिश्ते में दरार और गड़बड़ का संकेत माना जाता है. आइए जानते हैं इसका क्या मतलब.
आज के समय में अधिकतर लोगों के प्यार की शुरुआत टेक्स्ट मैसेज पर होती है. ऐसे में जब पार्टनर घंटों मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है तो मन में कई तरह के सवाल उठने से शुरू हो जाते हैं. जेहन में आता है कि कि पार्टनर की दिलचस्पी कम हो गई है या फिर इसके पीछे की वजह क्या है. देर से रिप्लाई आना बेपरवाही का संकेत नहीं बल्कि कई बार जॉब प्रेशर, इमोशनल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है.
फोन ना उठाने का कारण
कई बार लोग काम के दौरान फोन साइलेंट रखते हैं या फिर लगातार मीटिंग में बिजी रहते हैं. वहीं कुछ लोग बार-बार मैसेज करने की बजाए एक ही समय निकालकर लंबी बातचीत करना पसंद करते हैं. कई बार मानसिक थकान, एंग्जायटी और बर्नआउट होने की वजह से भी फोन नहीं उठा पाते हैं.
कम्युनिकेशन गैप
कम्युनिकेशन गैप प्यार की कमी नहीं कई बार जरूरत और समय के तालमेल का अंतर होता है. इंसान का रिएक्शन अटैचमेंट से जुड़ा होता है. जिन लोगों में असुरक्षा की ज्यादा भावना होती है वह चुप्पी को ना समझ सकते हैं. वहीं कुछ लोग दूरी बनाकर भी अपना रिएक्शन देते हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप में गलतफहमी बढ़ जाती है. ऐसे में पार्टनर के मन में सवाल आना नॉर्मल है.
कब होता है रिलेशन में असंतुलन
कभी-कभी मैसेज का लेट रिप्लाई आना नॉर्मल होता है, लेकिन रिलेशनशिप में एक ही इंसान हमेशा पहल कर रहा हो, दूसरा इंसान रिलेशन में कई बार उपेक्षित महसूस करें तो यह रिश्ते में असंतुलन का संकेत हो सकता है. इस कंडीशन में बिना आरोप लगाए खुलकर बातचीत करनी चाहिए. मैसेज के लेट रिप्लाई आने पर अनुमान लगाने की बजाय, घबराने की बजाय, सवाल पूछें.