रिलेशनशिप में Monkey Barring या Monkey Branching किसे कहते हैं? जो देता है ब्रेकअप से ज्यादा दुख
रिलेशनशिप में Monkey Barring या Monkey Branching किसे कहते हैं? जो देता है ब्रेकअप से ज्यादा दुख

रिलेशनशिप में अक्सर धोखेबाजी देखने को मिलती है, बस तरीका अलग-अलग होता है. ऐसी ही चीटिंग का तरीका सामने आया है जिसे 'मंकी ब्रांचिंग' कहा जाता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:46 AM IST
रिलेशनशिप में Monkey Barring या Monkey Branching किसे कहते हैं? जो देता है ब्रेकअप से ज्यादा दुख

What is Monkey Branching: रिलेशनशिप की दुनिया बेहद कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है. हर कोई चाहता है कि उसका रिश्ता लंबे समय तक चले और उसमें ट्रस्ट, लव और रिस्पेक्ट बना रहे. लेकिन कई बार रिश्तों में ऐसे हालात भी आ जाते हैं, जब पार्टनर एक-दूसरे से दूर होने लगते हैं. इन्हीं में से एक ट्रेंड है Monkey Barring या Monkey Branching. ये एक ऐसी सिचुएशन है, जो ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्दनाक मानी जाती है.

Monkey Barring या Monkey Branching क्या है?

Monkey Branching का मतलब है कि जब कोई शख्स अपनी करेंट रिलेशनशिप को पूरी तरह खत्म करने से पहले ही किसी नए रिश्ते की तलाश में लग जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बंदर एक डाल को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि दूसरी डाल को मजबूती से पकड़ न ले. यानी पार्टनर आपके साथ रहते हुए भी किसी और से इमोशनल या रोमांटिक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हो. इसे ऐसा समझें कि जब आप एक जॉब में हों, और साथ ही साथ दूसरे जॉब की भी तलाश कर रहे हैं. आप मौजूदा नौकरी तभी छोड़ेंगे जब नई जगह काम मिल जाएगा.

ऐसी सोच वाला शख्स ब्रेकअप करने से पहले ही किसी दूसरे को अपना बनाना शुरू कर देता है ताकि उसे अकेलेपन या इनसेक्योरिटी का सामना न करना पड़े. यही वजह है कि ये सिचुएशन धोखे जैसी महसूस होती है और दिल को गहरी चोट पहुंचाती है.
 

Monkey Branching के इशारे

अक्सर Monkey Branching धीरे-धीरे होता है और पार्टनर साफ तौर पर ये एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिनसे समझा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए किसी और रिश्ते की तलाश में है.

1. कम होता अटेंशन और इंटरेस्ट
अचानक आपके साथ बातचीत कम हो जाए, मैसेज या कॉल का जवाब देर से आए और साथ रहने पर भी वो मोबाइल में बिजी रहे, तो ये इशारा हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और है.

2. सोशल मीडिया पर सीक्रेट एक्टिविटी
अगर पार्टनर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाए, लेकिन आपके साथ फोटो या पब्लिक इंटरैक्शन कम कर दे और किसी खास प्रोफाइल पर ज्यादा एंगेज रहे, तो ये शक की घंटी हो सकती है.

3. फ्यूचर प्लानिंग की बातचीत से बचना
नॉर्मल कपल्स अपने आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं. अगर आपका पार्टनर भविष्य की बातों पर चुप हो जाए या बार-बार टालने लगे, तो हो सकता है कि वो किसी और रिश्ते की ओर बढ़ रहा हो,

4. सीक्रेट बातें और झूठ बोलना
छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोलना, अचानक बाहर जाना और वजह साफ न बताना, या पासवर्ड छुपाना, ये सब सिग्नल हैं कि वो आपसे कुछ छिपा रहा है.

4. आपके साथ इमोशनल दूरी बनाना
Monkey Branching में पार्टनर अक्सर इमोशनली दूर हो जाता है.  जैसे- अब वो आपकी बातों में दिलचस्पी न दिखाए, आपको सपोर्ट न करे, और बहस होने पर जल्दी झुंझला जाए.

क्यों देता है यह ब्रेकअप से ज्यादा दुख?

1. भरोसे का टूटना
किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है. जब आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए किसी और से कनेक्टेड है, तो यह आपके भरोसे को चकनाचूर कर देता है. ये दर्द नॉर्मल ब्रेकअप के पेन से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें धोखे का अहसास गहरा होता है.

2. रिप्लेसमेंट का अहसास
Monkey Branching में आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको रिप्लेस कर दिया है. ये अहसास सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है और इंसान खुद को कमतर महसूस करने लगता है.

3. इमोशनल मिक्स-अप
इस हालत में आप खुद को लगातार सवालों में उलझा हुआ पाते हैं, जैसे- "क्या हमारी मेमोरीज झूठी थीं?", "क्या मैं उनके लिए कभी मायने रखता/रखती था?". ऐसे सवाल मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर डालते हैं और हीलिंग के प्रॉसेस को मुश्किल बना देते हैं.

4. अचानक झटका लगना
नॉर्मल ब्रेकअप में अक्सर झगड़े या असहमति के बाद दूरी बनती है. लेकिन Monkey Branching में सब कुछ ठीक लगने के बावजूद पार्टनर अचानक दूसरे रिश्ते में चला जाता है. ये झटका इंसान को लंबे समय तक चोट पहुंचा सकता है.

5. खुद पर शक करना
इस अनुभव से गुजरने वाले लोग अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं – "शायद मुझसे गलती हुई होगी" या "मैं उनके लिए काफी अच्छा/अच्छी नहीं था/थी". यह आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है.

इससे कैसे उबरें?

1. सबसे पहले ये समझें कि ये आपके पार्टनर की कमजोरी है, आपकी नहीं.

2. अपने जज्बात को छिपाएं नहीं, किसी करीबी से शेयर करें.

3. हीलिंग के लिए खुद को वक्त दें और सेल्फ केयर पर फोकस करें.

4. अगर जरूरत लगे तो काउंसलिंग या थेरेपी लें.

;