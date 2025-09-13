'otrover' लोग होते हैं बेहद इंटेलिजेंट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट इस तरह हैं अलग

what is otrovert personality: कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वहीं कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वहीं अब नया व्यक्तित्व प्रकार सामने आया है. दरअसल अमेरिकी मनोचिकित्सक डॉक्टर रामी कामिंस्की ओट्रॉवर्ट के बारे में बताया है. ओट्रॉवर्ट वो लोग होते हैं जो कि ग्रुप सेटिंग्स में अच्छा फील नहीं करते हैं. चाहे वह एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट क्यों ना हो. ओट्रॉवर्ट लोगों को ग्रुप में काफी अनईजी यानी असहजता महसूस होता है. इस तरह के लोग ग्रुप में किसी भी काम को करने या फिर ग्रुप के किसी भी काम को करने में असहज महूसस करते हैं. इसका मतलब ये नहीं ही इन लोगों को अकेला रहना पसंद है. ओट्रॉवर्ट लोग कई बार सामाजिक कंडीशन में खुद को फिट नहीं कर पाते हैं.

क्या है ओट्रॉवर्ट

ओट्रॉवर्ट के लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से अलग होते हैं. ओट्रॉवर्ड काफी फ्रेंडली होते हैं. एक दूसरे के साथ इतना रिलेशन अच्छा होता है लेकिन ग्रुप में रहने और जुड़ने में इनकों दिक्कत होती है. ओट्रॉवर्ट लोगों का पर्सनली लोगों के साथ रिश्ता काफी अच्छा होता है. इन लोगों को ग्रुप में जुड़ने और ग्रुप में शामिल होने पर काफी दिक्कत महसूस होती है. ऐसे लोग ग्रुप में खुद को अकेला और अलग महसूस करते हैं. मनोवैज्ञानिक डॉ. रामी कामिंस्की के अनुसार ओट्रॉवर्ट किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ने में असमर्थ होते हैं.

कैसे होते हैं ओट्रॉवर्ट के लोग

ओट्रॉवर्ट लोग अपने विचार से काफी स्वतंत्र होते हैं. वह किसी भी समाज के नियम में बंधे नहीं होते हैं. इस तरह के लोग अन्य लोगों से काफी रचनात्मक होते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन, फ्रिडा काहलो, फ्रांज काफ्का, और वर्जीनिया वूल्फ ओट्रॉवर्ट पर्सनालिटी के उदाहरण के रूप में दिखते हैं.

ओट्रॉवर्ट लोगों में होती है ये खासियत

ओट्रॉवर्ट लोग अपने विचारों को लेकर काफी स्वतंत्र होते हैं. इस तरह के लोग काफी रचनात्मक होते हैं. इन्हें अकेले काम करना पसंद होता है. लेकिन वह दूसरे इंसान के साथ काफी इमोशनली जुड़ सकते हैं. इस तरह के लोगों को पार्टियों में जाना कम पसंद होता है. इस तरह के लोग गहरी बातचीत में यकीन करते हैं.

अंतर्मुखी (Introvert)

इंट्रोवर्ट लोगों को अकेला रहना पसंद होता है वह अपने ही विचारों में डूबे रहते हैं.

बहिर्मुखी (Extrovert)

एक्सट्रोवर्ट ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. ग्रुप में रहने से उन्हें एनर्जी मिलती है.

उभयवर्ती (Ambivert)

Ambivert वाले कुछ लोगों के साथ बहुत बोलते हैं वहीं कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बोलते हैं.

