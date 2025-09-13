'otrover' लोग होते हैं बेहद इंटेलिजेंट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट इस तरह हैं अलग
Advertisement
trendingNow12920524
Hindi Newsरिलेशनशिप

'otrover' लोग होते हैं बेहद इंटेलिजेंट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट इस तरह हैं अलग

what is otrovert personality: एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा. क्या आप जाते हैं ओट्रॉवर्ट पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं. otrovert एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट से काफी अलग होते हैं. आइए जानते है क्या होते हैं otrovert

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 13, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'otrover' लोग होते हैं बेहद इंटेलिजेंट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट इस तरह हैं अलग

what is otrovert personality: कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वहीं कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वहीं अब नया व्यक्तित्व प्रकार सामने आया है. दरअसल अमेरिकी मनोचिकित्सक डॉक्टर रामी कामिंस्की ओट्रॉवर्ट के बारे में बताया है. ओट्रॉवर्ट वो लोग होते हैं जो कि ग्रुप सेटिंग्स में अच्छा फील नहीं करते हैं. चाहे वह एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट क्यों ना हो. ओट्रॉवर्ट लोगों को ग्रुप में काफी अनईजी यानी असहजता महसूस होता है. इस तरह के लोग ग्रुप में किसी भी काम को करने या फिर ग्रुप के किसी भी काम को करने में असहज महूसस करते हैं. इसका मतलब ये नहीं ही इन लोगों को अकेला रहना पसंद है. ओट्रॉवर्ट लोग  कई बार सामाजिक कंडीशन में खुद को फिट नहीं कर पाते हैं. 

क्या है ओट्रॉवर्ट
ओट्रॉवर्ट के लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से अलग होते हैं. ओट्रॉवर्ड काफी फ्रेंडली होते हैं. एक दूसरे के साथ इतना रिलेशन अच्छा होता है लेकिन ग्रुप में रहने और जुड़ने में इनकों दिक्कत होती है. ओट्रॉवर्ट लोगों का पर्सनली लोगों के साथ रिश्ता काफी अच्छा होता है. इन लोगों को ग्रुप में जुड़ने और ग्रुप में शामिल होने पर काफी दिक्कत महसूस होती है. ऐसे लोग ग्रुप में खुद को अकेला और अलग महसूस करते हैं. मनोवैज्ञानिक डॉ. रामी कामिंस्की के अनुसार ओट्रॉवर्ट किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ने में असमर्थ होते हैं. 

कैसे होते हैं ओट्रॉवर्ट के लोग 
ओट्रॉवर्ट  लोग अपने विचार से काफी स्वतंत्र होते हैं. वह किसी भी समाज के नियम में बंधे नहीं होते हैं. इस तरह के लोग अन्य लोगों से काफी रचनात्मक होते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन, फ्रिडा काहलो, फ्रांज काफ्का, और वर्जीनिया वूल्फ ओट्रॉवर्ट पर्सनालिटी के उदाहरण के रूप में दिखते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ओट्रॉवर्ट लोगों में होती है ये खासियत 
ओट्रॉवर्ट लोग अपने विचारों को लेकर काफी स्वतंत्र होते हैं. इस तरह के लोग काफी रचनात्मक होते हैं. इन्हें अकेले काम करना पसंद होता है. लेकिन वह दूसरे इंसान के साथ काफी इमोशनली जुड़ सकते हैं. इस तरह के लोगों को पार्टियों में जाना कम पसंद होता है. इस तरह के लोग गहरी बातचीत में यकीन करते हैं.  

अंतर्मुखी (Introvert)
इंट्रोवर्ट लोगों को अकेला रहना पसंद होता है वह अपने ही विचारों में डूबे रहते हैं. 

बहिर्मुखी (Extrovert)
एक्सट्रोवर्ट ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. ग्रुप में रहने से उन्हें एनर्जी मिलती है. 

उभयवर्ती (Ambivert)
Ambivert वाले कुछ लोगों के साथ बहुत बोलते हैं वहीं कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बोलते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  "इश्क पर जोर नहीं गालिब" 20 साल के लड़के को हो रहा 40 की महिला से प्यार, जानिए 5 बड़े कारण 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

otrovert personalityrelationship

Trending news

'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
;