रिलेशनशिप में पॉकेटिंग, रिश्ते को जेब में रखने का क्या मतलब है? कहीं आप तो नहीं हो रहे इसके शिकार

Pocketing in Relationship: रिश्तों में भरोसा और पारदर्शिता बेहद जरूरी होती है. लेकिन कई बार देखा जाता है कि पार्टनर एक-दूसरे के साथ खुलकर सामने नहीं आते. इसी सिचुएशन को रिलेशनशिप की लैंग्वेज में पॉकेटिंग कहा जाता है. ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें कोई शख्स अपने रिश्ते को छिपाकर रखता है और अपने पार्टनर को अपनी सोशल या पर्सनल लाइफ में शामिल नहीं करता.

पॉकेटिंग क्या है?

पॉकेटिंग का मतलब होता है रिश्ते को "पॉकेट" में यानी छिपाकर रखना. मिसाल के तौर पर अगर आपका पार्टनर आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलवाता, फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराता या सोशल मीडिया पर आपके साथ की तस्वीरें शेयर करने से बचता है, तो ये "पॉकेटिंग" कहलाती है. इसमें पार्टनर रिश्ते को स्वीकार तो करता है लेकिन उसे पब्लिकली बताने से कतराता है.

ऐसा क्यों करते हैं लोग?

1. कमिटमेंट से डर: कई लोग रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं होते और फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं, इसलिए वो पार्टनर को छिपाकर रखते हैं.

2. सोशल इमेज की फिक्र: कभी-कभी लोग अपनी प्रोफेशनल या सोशल इमेज को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं कि रिश्ते को जाहिर नहीं करना चाहते.

3. पिछले एक्सपीरिएंस का असर: अगर किसी को पहले धोखा मिला हो, तो वो नया रिश्ता छिपाकर रखना ज्यादा सेफ मान सकता है.

4. पैरेंट्स या सोसाइटी का डर: कई बार परिवार, जाति या धर्म के कारण रिश्ते को स्वीकार करने से हिचकिचाहट रहती है.

5. कंट्रोल की आदत: कुछ लोग रिश्ते में कंट्रोल रखना चाहते हैं और ट्रांस्पेरेंसी से बचते हैं ताकि पार्टनर उन पर सवाल न कर सके.

इससे रिश्ते पर क्या असर पड़ता है?

1. पार्टनर को इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है.

2. रिश्ते में भरोसे की कमी आती है.

3. छुपाने के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

4. लंबे वक्च तक ये पैटर्न चले तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है.

पॉकेटिंग से कैसे डील करें?

1. खुलकर बातचीत करें: सबसे पहले अपने पार्टनर से साफ-साफ पूछें कि वो रिश्ते को छिपाकर क्यों रख रहा है.

2. अपनी फीलिंग्स बताएं: उन्हें समझाएं कि इस बिहेवियर से आपको ठे, पहुंच रही है और आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं.

3. लिमिट तय करें: रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पार्टनर को अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी होंगी.

4. पेशेंस रखें: कभी-कभी लोगों को वक्त चाहिए होता है. अगर पार्टनर सीरियस है तो धीरे-धीरे चेंज आ सकता है.

5. खुद का सम्मान करें: अगर आपको लगता है कि पॉकेटिंग जानबूझकर की जा रही है और सुधार की संभावना नहीं है, तो खुद को उस रिश्ते से बाहर निकालना बेहतर हो सकता है.