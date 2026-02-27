क्या है रिवर्स पेरेंटिंग? जानें क्यों तेजी से बढ़ रहा है ये ट्रेंड

माता-पिता बच्चों को संभालते हैं और उनके जरूरतों का ध्यान रखते हैं. लेकिन, आज के समय में कुछ जगहों पर पेरेंटिंग की तस्वीर उल्टी नजर आ रही है. चीन में इन दिनों रिवर्स पेरेंटिंग काफी ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं रिवर्स पेरेंटिंग क्या है?

क्या है रिवर्स पेरेंटिंग

रिवर्स पेरेंटिंग का अर्थ है कि जब बच्चे माता-पिता की मानसिक, इमोशनल, आर्थिक जिम्मेदारी उठाने लगते हैं. इस पेरेंटिंग में बच्चे माता-पिता को समझाते हैं, उन्हें इमोशनली सहारा देते हैं.

चीन में वायरल हो रहा है ट्रेंड

चीन में तेजी से रिवर्स पेरेंटिंग ट्रेंड कर रहा है. दरअसल चीनी में काम का प्रेशर, बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई माता-पिता मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं.

नौकरी में तनाव

चीन में नौकरी और सफलता के लिए माता-पिता लंबे समय तक काम करते हैं, जिस वजह से वे इमोशनली थक जाते हैं. ऐसे में बच्चे उन्हें इमोशनली सपोर्ट देते हैं.

वन चाइल्ड पॉलिसी का असर

चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अधिकतर घरों में केवल 1 ही बच्चा है. ऐसे में वह बच्चा ही माता-पिता की उम्मीदों का क्रेंद बन जाता है.

सोशल मीडिया

चीन की नई पीढ़ी मेंटल हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक है. बच्चे अपने माता-पिता को काउंसलिंग और बेहतर लाइफस्टाइल की सलाह देते हैं.

माता-पिता के बिहेवियर में आता है बदलाव

रिवर्स पेरेंटिंग में माता-पिता कई बार बच्चों से सलाह लेने लगते हैं. माता-पिता अपने बच्चों से अपने तनाव और परेशानियों को शेयर करते हैं. कई बार तो करियर से जुड़े फैसले में भी बच्चों की सलाह देते हैं. फैसले लेने के लिए माता-पिता बच्चों को निर्भर होने लगता है जिस वह इमोशनली वीक हो जाते हैं.