Advertisement
trendingNow13125033
Hindi Newsरिलेशनशिपक्या है रिवर्स पेरेंटिंग? जानें क्यों तेजी से बढ़ रहा है ये ट्रेंड

क्या है रिवर्स पेरेंटिंग? जानें क्यों तेजी से बढ़ रहा है ये ट्रेंड

आज के समय में फैमिली सिस्टम में बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां माता-पिता बच्चों को संभालते थे वहीं अब बच्चे माता-पिता का ध्यान रख रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है रिवर्स पेरेंटिंग? 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है रिवर्स पेरेंटिंग? जानें क्यों तेजी से बढ़ रहा है ये ट्रेंड

माता-पिता बच्चों को संभालते हैं और उनके जरूरतों का ध्यान रखते हैं. लेकिन, आज के समय में कुछ जगहों पर पेरेंटिंग की तस्वीर उल्टी नजर आ रही है. चीन में इन दिनों रिवर्स पेरेंटिंग काफी ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं रिवर्स पेरेंटिंग क्या है?

क्या है रिवर्स पेरेंटिंग 
रिवर्स पेरेंटिंग का अर्थ है कि जब बच्चे माता-पिता की मानसिक, इमोशनल, आर्थिक जिम्मेदारी उठाने लगते हैं. इस पेरेंटिंग में बच्चे माता-पिता को समझाते हैं, उन्हें इमोशनली सहारा देते हैं. 

चीन में वायरल हो रहा है ट्रेंड  
चीन में तेजी से रिवर्स पेरेंटिंग ट्रेंड कर रहा है. दरअसल चीनी में काम का प्रेशर, बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई माता-पिता मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नौकरी में तनाव 
चीन में नौकरी और सफलता के लिए माता-पिता लंबे समय तक काम करते हैं, जिस वजह से वे इमोशनली थक जाते हैं. ऐसे में बच्चे उन्हें इमोशनली सपोर्ट देते हैं. 

वन चाइल्ड पॉलिसी का असर 
चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अधिकतर घरों में केवल 1 ही बच्चा है. ऐसे में वह बच्चा ही माता-पिता की उम्मीदों का क्रेंद बन जाता है. 

सोशल मीडिया 
चीन की नई पीढ़ी मेंटल हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक है. बच्चे अपने माता-पिता को काउंसलिंग और बेहतर लाइफस्टाइल की सलाह देते हैं. 

माता-पिता के बिहेवियर में आता है बदलाव 
रिवर्स पेरेंटिंग में माता-पिता कई बार बच्चों से सलाह लेने लगते हैं. माता-पिता अपने बच्चों से अपने तनाव और परेशानियों को शेयर करते हैं. कई बार तो करियर से जुड़े फैसले में भी बच्चों की सलाह देते हैं. फैसले लेने के लिए माता-पिता बच्चों को निर्भर होने लगता है जिस वह इमोशनली वीक हो जाते हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleParenting

Trending news

भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील