Sacrifice Debt निगल जाती है बच्चों की पहचान! जानें क्यों पेरेंट्स की उम्मीदें बन रही हैं परेशानी का सबब

Sacrifice Debt Meaning: सोशल मीडिया के इस जमाने में बहुत सी ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं जिसका मतलब बेहद कम लोगों को ही पता होता है. बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई नए शब्द और चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं. इन्हीं चीजों में से एक है ‘Sacrifice Debt’. ये शब्द आजकल Gen Z के बीच बेहद ही तेजी से वायरल हो रहा है और इसका मुख्य कारण है कि लोग इससे रिलेटे कर पा रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे आखिर Sacrifice Debt क्या है और क्यों ये लोगों के बीच इतनी तेजी से वायरल हो रहा है.

सैक्रिफाइस डेब्ट

हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे च्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा घर और समाज में ऊंचा नाम कमाए. पर कई बार ये उम्मीदें बच्चों के ऊपर बोझ बन जाती हैं. कई बार बच्चों के लिए पेरेंट्स का प्यार एक ऐसे कर्ज में बदल जाता है जिसे बहुत से लोग सैक्रिफाइस डेब्ट के नाम से जानते हैं. ये एक ऐसा कर्ज है जो दिखता तो नहीं है पर ये बच्चों की सोच, उनकी पहचान और उनके फैसलों पर भारी असर डालता है..

बलिदान

बहुत से ऐसे माता-पिता होते हैं जो अपने किए गए बलिदान को बच्चों को बार-बार सुनाते हैं जिसके वजह से बच्चे एक गिल्ट में आ जाते हैं.पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने अपनी खुशियां, सपने या आराम बच्चों के भविष्य के लिए छोड़ा है तो बच्चों को इसके बारे में जरूर मालूम होना चाहिए. इन चीजों को बार-बार सुनने से बच्चे ये मानने लगते हैं कि उनकी हर उपलब्धि केवल माता-पिता की उम्मीदें पूरी करने के लिए है.

भावना

ये कर्ज पैसों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है. कई बार पेरेंट्स बच्चों से सीधे कुछ नहीं कहते लेकिन उनके इशारे या रोजमर्रा की आदतें बच्चों के मन में ये सोच पैदा कर देती हैं. इस तरह की बातें बच्चों के भीतर गहरी छाप छोड़ देती हैं जिसके बाद बच्चे अपनी पसंद या फैसले को गिल्टी महसूस करने लगते हैं.

असर

सैक्रिफाइस डेब्ट का असर बच्चों की पहचान पर काफी ज्यादा पड़ता है और वो अपनी पहचान भूल जाते हैं. कई बार बच्चे वही पढ़ाई करते हैं जो उनके पेरेट्स चूज करते हैं, वही करियर चुनते हैं जो उनके माता-ि पिता को पसंद होता है, और कई बार तो शादी के फैसले भी परिवार की पसंद के अनुसार लेते हैं. कई केस में ऐसा देखा गया है कि Sacrifice Debt में बच्चों की खुद की इच्छाएं और सपने अधूरे रह जाते हैं. इस दबाव का असर बच्चों के मेंटल हेल्थ पर भी देखा जाता है और बच्चे डिप्रेशन, एंग्जाइटी,और ओवरथिंकिंग जैसी समस्याऔं का शिकार हो जाते हैं.

Disclaimer

