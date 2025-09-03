खुद से कम सुंदर को डेट करना? आखिर क्या है ये नया डेटिंग ट्रेंड, जो Gen-Z को आ रहा इतना पसंद
खुद से कम सुंदर को डेट करना? आखिर क्या है ये नया डेटिंग ट्रेंड, जो Gen-Z को आ रहा इतना पसंद

Dating Term Shrekking Meaning: डेटिंग मार्केट में नया टर्म आ गया है- श्रेकिंग. सिचुएशनशिप और सॉफ्ट लॉन्चिंग जैसे टॉर्किस डेटिंग टर्म से ये बिल्कुल अलग है. चौंका ने वाली बात ये है कि टॉर्किस डेटिंग को पसंद करने वाले Gen-Z भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:20 AM IST
What is Shrekking: सोशल मीडिया पर आए दिन डेटिंग से जुड़ा कोई न कोई नया ट्रेंड सामने आ जाता है. हाल ही में एक नया टर्म चर्चा में आ गया है, जिसे श्रेकिंग कहते हैं. आपको बता दें, श्रेकिंग मशहूर एनिमेटेड फिल्म के कैरेक्टर श्रेक और फियोना से प्रेरित है. लेकिन क्या आपको बता हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है, कि ये इतना ज्यादा फेमस हो रहा है? इस खबर में हम आपको इस वायरल ट्रेंड के बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

क्या है डीटेल श्रेकिंग?
श्रेकिंग एक नया डेटिंग ट्रेंड है, इसमें व्यक्ति एक ऐसे इंसान को डेट करने लगता है, जिसे वह फिजिकली उतना अट्रैक्टिव नहीं मानता है, लेकिन उसके स्वभाव और पर्सनैलिटी पर उसका दिल आ जाता है. ये डेटिंग टर्म श्रेक फिल्म के कैरेक्टर से लिया गया है, जो देखने में डैंटसम नहीं है, लेकिन उसका दिल, ईमानदारी और मजाकिया नेचर सबको पसंद आ जाता है. 

क्यों हो रहा है ये डेटिंग ट्रेंड वायरल?
सोशल मीडिया पर इस डेटिंग ट्रेंड के वायरल होने की खास वजह है, दरअसल जहां आज के समय में लोग लुक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं ये ट्रेंड लोगों को व्यक्ति के दिल और स्वभाव को प्राथमिकता देने पर जोर देता है. लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक सच्चा रिश्ता खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उसके स्वभाव पर टिका होता है. 

 

श्रेकिंग को फॉलो कर रहे लोग
आज की Gen-Z जनरेशन श्रेकिंग को फॉलो कर रही है. वे अपने रिश्ते में फिजिकल कनेक्शन से ज्यादा इमोशनल कनेक्शन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. आज के समय में लोग मेंटल पीस, समझदारी और ह्यूमर को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. इस ट्रेंड को फॉलो करके लोग आइडल पार्टनर पा रहे हैं. 

 

श्रेकिंग दिल तोड़ने का कारण बन रहा
श्रेकिंग की डेफिनेशन के कारण, कुछ लोग "कम आकर्षण" को रिश्ते में "ज्यादा वफादार" होना समझ ले रहे हैं. यह श्रेकिंग गड़बड़ हो जा रही है. अगर आप किसी इंसान के साथ ये सोचकर आ रहे हैं कि "मुझे इस इंसान से फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वह मुझे बहुत प्यार करेगा." तो ये सोन आपके लिए और सामने वाले के लिए भी बेहद खतरनाक है. ऐसे में आप दोनों का ही दिल टूट सकता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

