अब ये Speed Dating क्या बला है? जानिए Gen Z के बीच इतना क्यों हो रहा पॉपुलर

What is Speed Dating: आज के दौर में रिलेशनशिप्स और डेटिंग कल्चर बहुत तेजी से बदल रहे हैं. खासकर Gen Z यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी, रिश्तों को लेकर काफी खुले विचार रखती है और नए-नए तरीकों को अपनाने में पीछे नहीं रहती. इन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है स्पीड डेटिंग, जो यंग्सटर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है. लेकिन आखिर ये स्पीड डेटिंग है क्या और क्यों Gen Z इसे इतना पसंद कर रही है? आइए जानते हैं.

स्पीड डेटिंग क्या है?

स्पीड डेटिंग एक तरह का सोशल इवेंट होता है, जहां कई लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और उन्हें एक-दूसरे से बहुत कम वक्त (आमतौर पर 3 से 7 मिनट) के लिए बातचीत करने का मौका मिलता है. हर शख्स, एक-एक करके कई पार्टनर्स से मिलकर बातचीत करता है. टाइम खत्म होने पर सिग्नल दिया जाता है और पार्टनर बदल जाता है. इवेंट खत्म होने पर पार्टिसिपेंट्स ये तय कर सकते हैं कि वो किससे दोबारा मिलना चाहते हैं. इसका मकसद है, कम वक्त में ज्यादा लोगों को जानना और जल्दी समझना कि किसके साथ कनेक्शन बन सकता है. ये ट्रेडिशनल डेटिंग की तुलना में तेज, दिलचस्प और कम समय लेने वाला तरीका है.

Gen Z को क्यों पसंद है स्पीड डेटिंग?

Add Zee News as a Preferred Source

1. कम टाइम में ज्यादा ऑप्शन

Gen Z तेजी से फैसले लेने की आदी है. वो शॉर्टकट्स और एफिशिएंसी पर भरोसा करते हैं. स्पीड डेटिंग उन्हें एक ही शाम में कई लोगों से मिलने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का मौका देती है.

2. कम्फर्टेबल और सेफ माहौल

ये इवेंट्स आमतौर पर कैफे या क्लब जैसी सिक्योर जगहों पर ऑर्गेनाइज होते हैं. यहां हर किसी पर नजर रहती है, जिससे अनकम्फर्टेबल या अनसेफ महसूस करने का डर कम होता है.

3. स्मार्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच

ऑनलाइन डेटिंग में अक्सर प्रोफाइल देखकर लोग मिलते हैं, लेकिन असलियत अलग निकलती है. वहीं, स्पीड डेटिंग में सामने से बातचीत करके तुरंत अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामने वाला मैच हो सकता है या नहीं.

4. सोशलाइजिंग का नया तरीका

सिर्फ पार्टनर ढूंढना ही मकसद नहीं होता, बल्कि कई लोग इसे नेटवर्किंग और नए दोस्त बनाने का भी जरिया मानते हैं. इस तरह ये युवाओं के लिए एक फ्रेश और सोशल एक्सपीरियंस बन जाता है.

5. रिजेक्शन का डर कम

स्पीड डेटिंग में सब लोग एक ही मकसद से आते हैं- नए लोगों से मिलना. ऐसे में रिजेक्शन का डर कम रहता है और माहौल भी हल्का-फुल्का होता है.

6. भारत में भी बढ़ रहा ट्रेंड

स्पीड डेटिंग का कॉन्सेप्ट विदेशों में तो पहले से पॉपुलर रहा है, लेकिन अब भारत के मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में भी ये कल्चर तेजी से बढ़ रहा है. खासकर कॉर्पोरेट लाइफ और बिजी शेड्यूल वाले लोग इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें कम टाइम में दिलचस्प कनेक्शंस बनाने का मौका मिलता है.