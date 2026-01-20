रिश्तों की फिक्स 'एक्सपायरी डेट'! क्या है ये नया डेटिंग टर्म? जानें 'सनसेट क्लॉज' के बारे में सब कुछ..

Dating Terms: सोशल मीडिया के जमाने में आए दिन नए-नए डेटिंग टर्म्स आते रहते हैं. ऐसा ही एक नया डेटिंग टर्म 'सनसेट क्लॉज' है. ये डेटिंग टर्म्स जेन-जी (Gen Z) और मिलेनियल्स के बीच काफी फेमस हो रहे हैं. दरअसल आजकल युवाओं के बीच रिश्ते इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं कि अक्सर लोग महीनों तक डेटिंग करने के बाद भी अंत में उन्हें समझ नहीं आता कि रिश्ता किस दिशा में जा रहा है. युवाओं के इसी उलझन को दूर करने के लिए 'सनसेट क्लॉज' का इस्तेमाल किया जा रहा है. आसान शब्दों में बताएं तो, ये एक ऐसी डेडलाइन है, जिसे कपल्स या सिंगल्स खुद पर लागू करते हैं. इस खबर में हम आपको सनसेट क्लॉज के बारे में डीटेल में बताएंगे..

टाइम फिक्स कर लेना

सनसेट क्लॉज में कपल्स पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि उनका रिश्ता कब खत्म होगा और वे एक-दूसरे को कितना समय देंगे. लेकिन अगर उस फिक्स समय में उन्हें लगता है कि रिश्ता फ्यूचर की ओर बढ़ सकता है, तो वे समय को बढ़ा लेते हैं, वरना बिना किसी कड़वाहट या ड्रामे के वे 'समसेट' की तरह इस रिश्ते को ग्रेसफुली खत्म कर देते हैं.

इमोशनल बर्नआउट और हार्टब्रेन से बचाव

आज के समय में डेटिंग ऐप्स पर घंटों समय बिताने से व्यक्ति मेंटली थकान महसूस करता है. एक सर्वे के अनुसार, करीब 37% लोग अब बहुत सोच-समझकर डेटिंग कर रहे हैं. वे फालतू के रिश्तों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते. 'सनसेट क्लॉज' उन्हें पहले ही साफ कर देता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, जिससे वे बाद के इमोशनल बर्नआउट और हार्टब्रेन से बच जाते हैं.

हुक-अप कल्चर से बनाए दूरी

ये ट्रेंड ये भी दिखाता है कि युवा अब कैजुअल डेटिंग या हुक-अप कल्चर से दूर हो रहे हैं. वे 'इंटेंशनल' डेटिंग कर रहे हैं. आज के युवा अपने करियर, लाइफ वैल्यूज और कम्पैटिबिलिटी को लेकर ज्यादा सीरियस हो गए हैं. 'सनसेट क्लॉज' का पालन करके वे अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर देते हैं, जिससे इस चीज को लेकर स्पष्ठ रहते हैं कि उन्हें टाइम-पास नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए साथ चाहिए.

